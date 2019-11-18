影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士
2019-11-18 16:12
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
麗寶樂園渡假區即日起引進自駕無人接駁巴士，今天舉辦試乘，現場進行動態的目標物偵測、搭乘自動車繞行賽道，車內還有貼心的語音導覽，試乘者說自駕車平穩舒適，很特別的體驗。
台灣智慧駕駛股份有限公司執行長沈大維表示，這次全新亮相的4輛自駕車，分別為4米、6米電動巴士，具有嶄新時尚的外型，每輛車耗資千萬並融合自動駕駛四大技術，包含定位、感知、決策及車輛控制，車內更搭載先進車用攝影鏡頭、雷達與光達等感測元件，其中感知模組能偵測其他用路者是否有干涉自駕車行駛可能性及判斷道路規則、辨別交通號誌等，經車用運算平台計算後並傳送最佳化的行車命令給車輛的轉向、煞車系統等，以最安全及舒適的方式來完成自動駕駛。同時，自駕車具備環保、節能、減碳的特性為安全綠色運輸產業，更能節省人力成本，相信未來可以有更多的園區及場域可以應用自駕車。
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麗寶渡假區幅員廣闊，園內有樂園、outlet、飯店、賽車場等多元娛樂項目，園區內路況主要為雙向六線道，與雙向四線道交叉，並裝設有交通號誌、蜿蜒路徑、上坡等複雜路況，台灣智駕將分階段以4輛車提供4條路線的便民接駁服務。
為讓更多民眾實際感受自駕車的便民服務與創新技術，即日起至明年6月30日前，在麗寶樂園渡假區搭乘自駕接駁車，掃車內QRcode填答問卷，有機會獲得眾多好禮，最大獎有Dyson吹風機和iPhone11，欲知更多活動訊息請至台灣智慧駕駛 Turing或麗寶國際賽車場官網查詢。
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