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職業軍人放下槍桿 陳聰堯拿筆畫出文學之旅

2019-11-18 14:50聯合報 記者游振昇／台中即時報導

「跨領域的藝術奇才」陳聰堯教授，即日起在台中大甲裕珍馨三寶文化館展出「歸鄉－陳聰堯詩書畫創作個展」，他的藝術作品結合詩、書、畫，令人耳目一新。

陳聰堯教授，1960年出生台中梧棲。曾是職業軍人，他退伍後，除專注於機械設計工程實務外，也愛書法與中西方繪畫藝術。1988年他開始專心鑽研學習書法藝術，更利用假日投入社區書法與繪畫藝術的推廣；初期以教授兒童為主，1996年開辦成人書畫班並在各大院校開授跨領域藝術教學。

因為從小在海邊長大，他國中時的假日隨父親出海幫忙漁作，美麗萬變的海是孕育繪畫寫作的介質，在漁忙中探索水的變化，在灘岸上觀看天際瑰麗的晚霞，大地景象精采變化的繽紛色彩，讓陳聰堯置身在浩瀚無際的大地並孕養出他無比的創造力及無極限的靈感。

為何叫「歸鄉」？陳聰堯說：台中是他生長的地方。每逢楓紅荻白、落葉繽紛的季節，離鄉的遊子最想的是落葉歸根，回到自己最親愛的故鄉，他說自己不是文學、美術、藝術相關科系出身，想以現代人的思維、表現傳統文學與傳達現代跨領域藝術。

陳聰堯在2012年暑假開始重拾書本，再度進入學院殿堂；學習詩詞創作與研究。數年來四言、五言、七言、詞選等已超過5000首作品。他希望藝術與生活相互結合，2014年起開始大膽嘗試詩、書、畫、樂跨領域藝術的教學。用音樂來淨化心境配合心理教學，讓原本枯燥無味的詩詞書法，結合繪畫藝術轉化成輕鬆快樂的事；不僅陶冶心性又涵養品德，拓展視野並增進學習興趣，讓人的溫度與藝術落實在生活中； 此次展出57件作品，也是他在故鄉台中的第一次個人創作展。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，陳聰堯教授的創作令人耳目一新，不只有書畫還結合自己的詩，不只看畫展也是一趟品文學之旅。

大甲裕珍馨三寶文化館即日起展出，「歸鄉－陳聰堯詩書畫創作個展」。 圖／裕珍馨三寶...
大甲裕珍馨三寶文化館即日起展出，「歸鄉－陳聰堯詩書畫創作個展」。 圖／裕珍馨三寶文化館提供
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