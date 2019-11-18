綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



傳台中市計畫大舉出售水湳經貿園區等區段徵收配餘地，議員陳淑華等人批市府急著出售水湳土地是嚴重錯誤，認為水湳將成台中市發展的重中之重，應考量創造最大效益「不要只會賣地！」

陳淑華指出，縣市合併以來，前兩任市長對於配餘地、抵費地的處分約303億左右，盧市府今年光區段徵收配餘地已經大賣253億，明年預計還要再賣167億元，總共420億，可預見盧市長任內賣地金額還會繼續增加。

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市府地政局長吳存金指出，今年市府第一、二次標售太平新光地區及北屯廍子地區等區段徵收配餘地，所得價款125億元屬開發盈餘，全數撥入平均地權基金，挹注市政建設。第三次標售水湳機場、北屯捷運機廠、台中糖廠等配餘地，因開發金額達565億元，依法標售的122億元將優先清償總開發成本，減輕舉債負擔，讓市府財政更穩定。

陳淑華說，重劃及區段徵收賣地要優先償付重劃、區徵土地開發費用及成本，而水湳經貿園區的開發費用已經償付完了嗎？如果還沒有償還完，怎能撥繳市庫？

陳淑華也說，搞不懂台中市政府為何急著要賣水湳配餘地，無法創造最大利益，又不獲市場認同、與市場背道而馳，是最不智的做法。前地政局長曾國鈞說水湳扣除成本可以賺1200億元，是否因台中市政府缺錢就把腦袋動到水湳土地，不足取。

陳淑華表示，過去數十年台中市的重劃區抵費地、區段徵收配餘地是市庫重要資產，取之於民審慎運用。合併前的台中市從沒有將重劃基金、區徵基金的平均地權基金當成錢庫、提款機，任市長亂用。

地政局強調，標售底價均委託不動產估價師查估市價，並提經區段徵收委員會審議通過後辦理公開招標。