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大甲文昌祠整修會勘 中市議員施志昌要爭取改善

2019-11-18 13:51聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市議員施志昌等人今天會勘大甲文昌祠整修工程，發現二問題。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌等人今天會勘大甲文昌祠整修工程，發現二問題。記者游振昇／攝影
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台中市議員施志昌今天和相關單位會勘大甲文昌祠整修工程進度，施志昌表示，雖然年底將完工，但仍面臨兩大問題，即週遭土地徵收未完全影響古蹟保存，另左廂房預規劃策展但經費不足，他後續會再協助爭取。

施志昌議員今天會同中市文化局、文資處、大甲區公所、孔門里里長與孔門里社區發展協會會勘大甲文昌祠整修工程，目前第二期整修工程已發包，近日內將動工，工程費用從中央補助一期工程835萬中剩餘的174萬進行。文資處表示，目前二期工程已發包，預計工期45天，年底完工，明年過年前後將舉行入火安座儀式。

今天會勘時發現，大甲文昌祠後面為私人停車空間，中市都發局雖已將此地規劃公園用地，但建設局未進行徵收。因此，周遭排水設施無法完善，而文昌祠壁體為土埆牆，遇濕氣容易溶損崩塌、泥塑灰壁剝落以及彩繪受損等等，使得古蹟保存不易。

此外，文資處也計劃將大甲文昌祠左廂房規劃為剪黏展覽區，但經費不足，尚無法規劃。施志昌表示，土地徵收的問題後續會再督促建設局完成徵收，而策展部分，會再持續爭取經費，讓大甲文昌祠不論在保存，以及後續活動，都能更加完善。

台中市議員施志昌等人今天會勘大甲文昌祠整修工程，發現二問題。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌等人今天會勘大甲文昌祠整修工程，發現二問題。記者游振昇／攝影
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土地徵收古蹟文化局

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