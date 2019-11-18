台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市大里十九甲地區，近日晚間經常傳出惡臭，有住戶反映聞了身體不適、不敢開窗，但更多民眾指出這種情形早已司空見慣，去年曾多次反映後稍見收斂，但最近又有惡臭，反映市府取締都無效。

環保局環境稽查大隊第一股股長姚宗育說，兩周前曾接獲民眾檢舉赴當地稽查一家化學公司，當時工廠有運作，但未查獲不法。十九甲和太堤路一帶經常有空汙問題，環保局稽查人員會持續監控，務必查出偷排不法廠商。

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一名婦人在臉書大里人聊天室貼文反映「剛剛從晚上7點多開始，空氣中就彌漫一股惡臭，到現在才有淡一點。剛剛出門去全聯，往仁化路的方向現在還超臭的，我和家人聞了都身體不適，現在狂留鼻水，不知是發生什麼事」。

有人留言說「沒意外的話，工廠排出來的」、「已經好幾天了 有一次還是在凌晨大約2~3點時聞到的... ...」、「常常不定時的放毒氣，檢舉環保局就是抓不到，利害吧～」、「新仁路一段這邊每天晚上都有濃濃塑膠味 清靜機都亮紅燈，一整天都根本快開不了窗戶...沒了塑膠味 就變成燒東西的味道，我家老狗搬來19甲一個多月。已經吃藥一個多月...噴嚏狂打」。