防制畜牧場異味飄散污染 南投環保局教除臭噴劑配方
2019-11-18 13:02
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
基於養豬業以養豬異味與豬糞異味為最常被陳情主因，為加強防制以減少異味逸散，南投環保局聘專家診斷，並輔導畜牧業者進行改善，減少異味問題，促使業者重視自主管理，減少畜牧異味以維持環境品質。
環保局表示，每月定期巡視畜牧場，瞭解每場維護機制，建議業者做好防制工作，整理異味基本防護，包含以圍幕或鐵皮將畜牧場周界圍封避免逸散、堆肥區增設帆布、畜舍周圍加裝噴霧設施、加強廢水區圍封等方式。
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專家指出，畜牧業養殖牲畜難免產生異味問題，而噴霧設施為捕集異味重要一環，設置考量包含除臭用噴霧機、水管管線距離計算、農藥噴頭裝設約每間隔5至8公尺裝設1個，另為使噴霧時產生除臭效果，需以漂白水加無煙鹽酸調配，比例為70公升加1.5公升家用漂白水稀釋後再加0.7公升無煙鹽酸，搭配時段噴灑，減少空氣中異味影響。
環保局說，會持續宣導業者加強防制，做好敦親睦鄰，並延請專家學者提供診斷建議，整理異味基本防制給予業者及大眾認識，民眾如有相關問題可撥打洽詢專線049-2247015詢問。
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