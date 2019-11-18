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新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22聯合報 記者陳秋雲／即時報導

新社花海人潮爆滿，但展場周邊道路狹小，且路旁多有水溝，不熟悉路況的民眾會車常出現擦撞或車輪掉入溝中。昨傍晚雲林的洪姓男子(55年次)開車載家人到新社區賞花海，返程時因閃避對向來車不慎陷入溝中，車輛動彈不得，經東勢分局員警及吊車業者協力合作，順利將自小客車吊起脫困。

昨天傍晚，東勢分局東興派出所副所長宋明光執行花海巡邏勤務時，接到花海保全通知，在新社區興義街與興隆街口，有車輛因閃避對向來車不慎駛入溝中。車輛右前車輪卡在溝中且左後輪懸空，造成車輛動彈不得。

東興所副所長宋明光立即趕赴現場，因無法用人力將車輛抬起，員警立即通知吊車業者前來協助，在員警及吊車業者齊力合作之下，將自小客車順利從溝中吊起。

東勢分局籲，遊容行經小路窄巷時，要謹慎小心並依照員警及協勤民力引導減速慢行，避免不慎駛入溝中或誤入接駁車專用道及單向管制路線，影響車流或發生危險。

新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝。圖/東勢分局提供
新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝。圖/東勢分局提供
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新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝，員警協助脫困。圖/東勢...
新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝，員警協助脫困。圖/東勢分局提供
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新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝。圖/東勢分局提供
新社花海人潮爆，但周邊道路狹窄，不熟路況的遊客開車常掉溝。圖/東勢分局提供
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