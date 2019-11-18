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立委首日登記 江啟臣紅短褲上陣、黃馨慧化身正義女神

2019-11-18 10:09聯合報 記者洪敬浤／即時報導

立委登記今天起跑，國民黨現任立委顏寬恒派助理搶頭香，國民黨議員黃仁參選平地原住民立委，兩人一早都完成登記。國民黨立委江啟臣、立委參選人黃馨慧由台中市前市長胡志強、現任市長盧秀燕陪同登記參選。江啟臣穿上當兵時期的紅短褲，跑步到選委會，黃馨慧變身電競角色「正義女神」，兩人還上演行動劇，要戳破執政黨的謊言。

江啟臣是2任立委，一早從選區豐原搭電聯車到台中車站，與當海龍蛙兵的同袍會合，一起從台中車站跑到台中州廳登記參選。江啟臣穿上紅短褲，強調自己退伍迄今身材沒變，雖不如當年精壯，但也不是「肥貓」。

黃馨慧是連任6屆現任議員，由國民黨提名首次參選立委。黃馨慧變身電競角色「正義女神」，她換穿褐色靚裝，戴上黑色帽子，強調要撥亂反正，下架執政黨政府。

胡志強說，江啟臣是第一名的優質立委，一定要讓他連任；他要爆料，江啟臣是熱門的副總統人選，可是他跟山城的鄉親有承諾，不會跑去選副總統，一路走來始終如一。盧秀燕說，江啟臣是最好的立委，在立法院替台中發聲，不是站在執政黨的立場，堅守在地人的心聲，為市民爭取預算與建設。

江啟臣、黃馨慧登記完成後，也上演行動劇；由助理帶著蔡英文總統的面具，手上拿著綠色氣球，上頭寫著「總統專機私菸」、「一例一休」、「同婚修法」、「300萬皮箱」、「肥貓酬庸」等，兩人一一戳破綠色汽球，宣示要下架蔡政府。

民進黨立委參選人翁美春今上午11點登記，翁美春是民進黨資深議員，本屆參選落敗，民進黨提名選立委要挑戰江啟臣。翁美春由立法院副院長蔡其昌與民進黨議員謝志忠、陳淑華、邱素貞、蔡圭等人陪同，翁美春以12強棒球賽為主題造勢，團隊拿著棒球「堅持韓國輸」，要打贏選戰。

國民黨立委江啟臣（右）、立委參選人黃馨慧（左）今早登記參選，江換穿當兵時期的紅短...
國民黨立委江啟臣（右）、立委參選人黃馨慧（左）今早登記參選，江換穿當兵時期的紅短褲，黃馨慧變身電競角色「正義女神」，登記後上演行動劇，要戳破民進黨的執政謊言。記者洪敬浤／攝影
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國民黨立委江啟臣（右）、立委參選人黃馨慧（左）今早登記參選，江換穿當兵時期的紅短...
國民黨立委江啟臣（右）、立委參選人黃馨慧（左）今早登記參選，江換穿當兵時期的紅短褲，黃馨慧變身電競角色「正義女神」，登記後上演行動劇，要戳破民進黨的執政謊言。記者洪敬浤／攝影
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國民黨立委江啟臣、立委參選人黃馨慧今早登記參選，台中市前市長胡志強、現任市長盧秀...
國民黨立委江啟臣、立委參選人黃馨慧今早登記參選，台中市前市長胡志強、現任市長盧秀燕陪同。記者洪敬浤／攝影
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江啟臣民進黨國民黨

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