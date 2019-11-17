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立委參選人莊競程總部成立 行政與立法院副院長站台

2019-11-17 18:30聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市北區、北屯區民進黨立法委員參選人莊競程總部今成立，行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌都前往站台，蔡其昌妙語如珠，說他和陳其邁不是千里眼、順風耳，也不是王哥、柳哥，而且他自己也參選，若不是因為莊競程夠優秀，才不會如此做。

相對於蔡其昌，陳其邁致詞時一度把蔡其昌叫成「莊其昌」也意外引起現場一陣笑聲，場面輕鬆。

莊競程此次總部成立，不但有賴清德親臨，兩位副院長和交通部長林佳龍站台，還有立委陳亭妃為他當主持人，場面不小。

蔡其昌等除了肯定莊競程學養好，是生醫、長照和AI人才，也批評國民黨不分區立委提名人選令人擔心是否有共匪在其中，以後國防預算、機密都會被看光光。

台中市北區、北屯區民進黨立法委員參選人莊競程總部今成立，行政院副院長陳其邁、立法...
台中市北區、北屯區民進黨立法委員參選人莊競程總部今成立，行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌都前往站台；陳其邁致詞時一度把蔡其昌叫成「莊其昌」意外引起現場一陣笑聲。記者黃寅／攝影
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蔡其昌陳其邁2020選舉台中市立委2020選舉民進黨

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