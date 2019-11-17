不只是賞楓 奧萬大布蘭原民市集探訪部落文化
2019-11-17 17:38中央社 南投縣17日電
奧萬大國家森林遊樂區是熱門賞楓景點，但當地原民文化也值得探訪，林務局今天上午在親愛村松林部落濁水溪畔辦理布蘭原民市集，下午則安排族人帶領遊客探訪部落秘境及文化。
布蘭原民市集今天在南投縣仁愛鄉親愛村舉行，現場有迎賓戰舞、黃金香糯米入穀倉儀式、農特產品展售等活動，還有「部落悠遊趣」帶領遊客深度認識奧萬大當地原住民部落文化。
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南投林管處長李政賢今天說，遊客來奧萬大通常為了欣賞楓紅，反而忽略當地多元原住民文化，實在可惜，因此林管處近年積極與奧萬大3村5部落合作，推動具部落特色的生態旅遊，帶動在地文化與經濟發展，不僅增加部落居民收入，也凝聚部落共識。
李政賢表示，目前已輔導奧萬大3村5部落資源盤點，開課培訓部落導覽人員，並將資源盤點結果製成部落導覽地圖與入口解說牌誌，協助部落建立品牌，結合網路平台增加部落農特產品曝光。
他指出，上午舉行的布蘭原民市集讓居民就近展售在地農特產品，部落族人下午也帶領遊客探訪親愛村賽德克族、萬豐村及法治村布農族的秘境與特有部落文化，讓奧萬大旅遊更具深度。
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