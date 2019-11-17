花樹銀行教你成為綠手指 陶粒盆栽更環保

2019-11-17 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／即時報導



近年環保風氣正夯，許多人喜歡以小盆栽綠化居家環境，彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀為了推廣環境生態保育和種樹的理念，不但打造彩銀生態教室，教導遊客種植可愛的小盆栽DIY，包括黃金葛、粗肋和袖珍椰子等，同時也推廣在盆栽內用「陶粒」代替土壤，郭俊銀表示，陶粒透氣度高，可以刺激植物根系發展，同時因為是用水庫的底泥製作，等於廢物再利用。

「只要願意，每個人都可以是綠手指」郭俊銀說，很多遊客都說自己不會照顧植物，但其實是因為不了解植物的特性，而來到大村鄉花樹銀行的遊客，郭俊銀都會親自說明如何照顧好小盆栽，而且挑「最好種」的植物讓遊客種植。同時郭俊銀使用彰化在地廠商製作的「陶粒」代替土壤放在盆栽內，看起來好看，也有助於植物生長。

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