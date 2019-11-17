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花樹銀行教你成為綠手指 陶粒盆栽更環保

2019-11-17 16:53聯合報 記者凌筠婷／即時報導

近年環保風氣正夯，許多人喜歡以小盆栽綠化居家環境，彰化縣大村鄉花樹銀行負責人郭俊銀為了推廣環境生態保育和種樹的理念，不但打造彩銀生態教室，教導遊客種植可愛的小盆栽DIY，包括黃金葛、粗肋和袖珍椰子等，同時也推廣在盆栽內用「陶粒」代替土壤，郭俊銀表示，陶粒透氣度高，可以刺激植物根系發展，同時因為是用水庫的底泥製作，等於廢物再利用。

「只要願意，每個人都可以是綠手指」郭俊銀說，很多遊客都說自己不會照顧植物，但其實是因為不了解植物的特性，而來到大村鄉花樹銀行的遊客，郭俊銀都會親自說明如何照顧好小盆栽，而且挑「最好種」的植物讓遊客種植。同時郭俊銀使用彰化在地廠商製作的「陶粒」代替土壤放在盆栽內，看起來好看，也有助於植物生長。

郭俊銀說，台灣現在有很多土壤受到汙染，且土壤是有限的資源，他走訪了許多廠商，發現彰化有磚窯廠正面臨轉型，磚窯廠向水庫購買每年清淤所清出的水庫底泥來製作陶粒，而水庫底泥因為含藻量高，燒出來的陶粒有特別多的孔隙，正好適合用來種植盆栽，且因為陶粒之間有空隙，有助於植物的根系發展，「就像是生物炭，且乾淨無污染」，雖然有些人會把它跟發泡煉石搞混，但郭俊銀認為，陶粒等於是將淤泥回收再利用，更具有環保意義。

位於彰化縣大村鄉的花樹銀行郭俊銀推動環境教育，鼓勵民眾使用陶粒種植小盆栽，擺在家...
位於彰化縣大村鄉的花樹銀行郭俊銀推動環境教育，鼓勵民眾使用陶粒種植小盆栽，擺在家裡具有綠化效果又賞心悅目。記者凌筠婷／攝影
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位於彰化縣大村鄉的花樹銀行郭俊銀推動環境教育，鼓勵民眾使用陶粒種植小盆栽，擺在家...
位於彰化縣大村鄉的花樹銀行郭俊銀推動環境教育，鼓勵民眾使用陶粒種植小盆栽，擺在家裡具有綠化效果又賞心悅目。記者凌筠婷／攝影
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水庫導遊

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