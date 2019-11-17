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2020台灣燈會主燈動土 打造15公尺高巨木主題藝術

2019-11-17 15:56聯合報 記者游振昇／台中即時報導

2020台灣燈會在台中，規畫主展區后里森林、馬場園區，和副展區文心森林公園，其中，位於森林園區的主燈由交通部觀光局規畫、知名藝術家林舜龍操刀，打造超過15公尺巨大樹木，呈現大自然生生不息意象的藝術品，燈會結束後會永久保存，主燈今天動土，台中市副市長楊瓊瓔出席主燈動土典禮時表示，中市府全力配合中央、全力以赴辦好燈會，讓全世界遊客感受台灣花燈之美。

交通部觀光局今天在后里森林園區舉辦「2020 台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，交通部觀光局副局長周廷彰主持，祈求燈會施工順利、圓滿成功；中市副市長楊瓊櫻說，市府會竭盡所能辦好台灣燈會，打造最棒燈會。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，主燈作品以「大地之母」為主軸，打造超過 15 公尺巨大樹木，規畫為大型藝術創作，結構內部也首次開放民眾進入近距離欣賞；主燈晚間可供觀賞，白天也是座漂亮的公共藝術，燈會結束後將永久保存，打造后里新地標。

交通部觀光局除活化后里森林園區地標-聆聽花開的聲音及四口之家等設施，透過設備升級及夜間燈效，讓花博期間深獲好評之裝置藝術在燈會期間以全新風貌展示，並規劃主燈-森生守護及副燈-福賜大地等作品於燈會結束後原地典藏，讓燈會效益繼續延伸；明年「台灣燈會」適逢辦理 31 周年，以「森林奇幻境地」為布展主題，並以永續為本，融入在地特色，並結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點。

中市府觀光旅遊局表示，繼2003、2015台灣燈會後，2020台灣燈會重返台中，主展區后里森林園區「森林秘境」、馬場園區「藝想世界」，展期從明年2月8日至23日共16天。副展區文心森林公園以「童趣樂園」為主題，力邀國際知名童趣角色，打造親子同樂的兒童森林公園，今年12月21日點燈至明年2月23日，歡迎大家來逛燈會遊台中。

2020台灣燈會主燈今天動土。圖／交通部觀光局提供
2020台灣燈會主燈今天動土。圖／交通部觀光局提供
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2020台灣燈會主燈今天動土。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會主燈今天動土。圖／台中市政府提供
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2020台灣燈會主燈今天動土，安排祈福儀式。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會主燈今天動土，安排祈福儀式。圖／台中市政府提供
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台灣燈會森林公園花博

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