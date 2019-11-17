鹿港馬拉松今開跑 還可順遊古蹟嚐美食

2019-11-17 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港馬拉松今年邁入第三屆，今天上午在鹿港體育場開跑，今年吸引約8000人報名參加，彰化縣長王惠美表示，到鹿港跑馬拉松還可以沿途看龍山寺、天后宮、文武廟等古蹟，並可順遊白蘭氏健康博物館、台明將台灣玻璃博物館等，跑完賽事後，再放慢腳步細細品味鹿港文化，和品嘗在地美食，來一場健康文化之旅。

彰化縣長王惠美、二鹿慢跑協會理事長陳信仲等人主持開跑，與會來賓還有立委柯呈枋、鹿港鎮長許志宏、彰化縣議員陳秀寳、黃俊源、楊竣程等人，在熱力四射的啦啦隊表演展開序幕，為大家加油，今年鹿港馬拉松賽事分為全馬42K、半馬21K及挑戰組10.8K，還有5公里的健康組，提供初次挑戰跑者另一選擇。

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王惠美表示，鹿港馬拉松是彰化縣政府馬拉松嘉年華七場中的第五場，希望透過運動能夠促進經濟，同時也讓彰化變成健康縣，跑馬拉松還可以順遊捲木森活館、緞帶王等博物館，今天縣府在鹿港體育場還也舉辦羊肉節及彰化健康豬推廣活動，彰化畜產品非常發達，羊肉是全台第一、豬肉是全台第三，讓大家來品嘗彰化健康豬及羊肉爐。