親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一次燙平東勢道路18公里 水果出得去遊客進得來

2019-11-17 13:38聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府建設局投入約6,000萬元，一次燙平東勢區東蘭路永盛巷（中40）、東蘭路石排巷（中42）及產業道路慶福街（中46）共18公里道路。東勢慶福里長林金泉表示「超有效率」。

市府建設局長陳大田邀請立法委員江啟臣及當地里長，一同現地視察東勢慶福街（中46）完工情形，聽取地方意見與回饋。

陳大田表示，東勢區慶福街(中46) 全長13公里，一年四季運銷農產，各式水果包括枇杷、梨子、甜柿到柑橘，終年不間斷交替供應。另每年4月到此賞螢人潮不斷，鄰近民宿也以此路為出入要道。

市府一次燙平18公里，降低多次施工、分段鋪補造成的用路影響，也減少接合面積導致的不平現象。

立委江啟臣説，市府爭取前瞻計畫將道路燙平整，並納入擋土牆、排水溝等設施，將地方多年來的問題通盤考量、一次解決，他肯定市府的用心規劃與溝通。

建設局說明，慶福街（中46）因農產運輸機具及大型觀光遊覽車輛使用頻繁，造成路面龜裂不平、路基不良，路旁上下邊坡及排水系統久未整修，下邊坡擋土牆又損壞。工程透過加強排水消除道路積水、改善邊坡防護提升行車安全，並提高標線抗滑係數降低機車打滑，增進AC路面維護品質增加道路使用年限，相關施作於108年5月10日開工、10月28日完工。

陳大田強調，今年已完成超過120公里路平工程，將持續執行讓市民感受舒適平坦道路。

立委江啟臣與台中市政府建設局長陳大田踏勘東勢道路。圖/建設局提供
立委江啟臣與台中市政府建設局長陳大田踏勘東勢道路。圖/建設局提供
分享
台中市政府統計，投入約6,000萬元一次燙平東勢區18公里道路。圖/建設局提供
台中市政府統計，投入約6,000萬元一次燙平東勢區18公里道路。圖/建設局提供
分享

相關新聞

鹿港馬拉松今開跑 還可順遊古蹟嚐美食

2019-11-17 14:14

台中東豐快速道路 市府宣佈加速在明年9月完成環評

2019-11-17 13:32

在職專班競爭 中教大國際經營班開出省時省錢誘因

2019-11-17 13:30

影／台灣水鹿頻現身合歡山 松雪樓員工：快變吉祥物了

2019-11-17 12:51

清水鰲峰山違規停車多 議長爭取經費將增停車場

2019-11-17 11:28

大甲鐵砧山劍井登山步道風災受損 整修完工變得不一樣

2019-11-17 10:55

台中農夫市集進入社區賣 首場熱烈還有二場

2019-11-17 09:57

員林鐵路穀倉活化將完工 下月開放

2019-11-16 23:46

中捷豐樂公園站 出站變南苑公園

2019-11-16 23:45

9年克難巡醫 換來偏鄉童好牙

2019-11-16 23:40

員林市新亮點 鐵路穀倉閒置空間活化後從醜小鴨變天鵝

2019-11-16 21:37

彰化縣考慮裁併小學 學者：個別化評估每所學校的存廢

2019-11-16 21:29

udn買東西發起萬人接力挺自立 再創冰桶挑戰旋風

2019-11-16 19:51

北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住

2019-11-16 19:20

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13

「父初餃子」公益著色比賽 捐款3個台中社福單位

2019-11-16 13:02

南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42

中市社照關懷據點將達400處 社會局規劃「老少共好」

2019-11-16 10:38

金讚！大墩7米燈光裝置「槿綻」幫2020台灣燈會暖身

2019-11-16 10:38

影／熱血牙醫克難投入無醫村醫療 仁愛國中畢業0齲齒

2019-11-16 10:37

南科第0屆無人機群飛競賽 首場台中下午6點登場

2019-11-16 09:38

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

員林市新亮點 鐵路穀倉閒置空間活化後從醜小鴨變天鵝

2019-11-16 21:37

莊下蘇上止「屏東之亂」 單純選區秒變詭譎難測

2019-11-16 20:39

彰化縣考慮裁併小學 學者：個別化評估每所學校的存廢

2019-11-16 21:29

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

金門道路出現大量機油油漬 釀多起車禍

2019-11-16 19:42

基隆這消防巷道走數十年社區突封 引發既成道路爭議

2019-11-17 11:46

台南佳里中山市場名攤獲73顆星 黃偉哲踩線尋美食

2019-11-16 17:02

桃園國民黨沒資源 將不設韓國瑜大型競選總部

2019-11-16 21:25

南科生活機能差怨聲載道 郭國文請林智堅分享竹科經驗

2019-11-16 14:34

美食新天地／金門鍋物名店賣丼飯 吃好吃飽

2019-11-16 23:35

爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

韓國瑜李永萍雙溪平溪聯合總部成立 李四川來加持

2019-11-16 22:13

北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住

2019-11-16 19:20

300多歲的老茄苳生病了 地方人士好心疼

2019-11-17 07:59

內湖5期重劃區工業宅 北市府確定開鍘

2019-11-16 23:20

影／台灣水鹿頻現身合歡山 松雪樓員工：快變吉祥物了

2019-11-17 12:51

台南溪北到嘉義高鐵站 麻佳快捷公車下月5日啟航

2019-11-16 23:23

竹縣騎樓整修順平 竹北2示範路段完工 湖口6路段接棒

2019-11-17 10:15

快來「拔蘿蔔」！ 美濃白玉蘿蔔與好豆季開鑼

2019-11-16 18:41

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

秋季限定美景！ 阿里山楓紅了賞楓趁現在

2019-11-16 17:02

影／嘉義達娜伊谷走過八八風災 鯝魚復育成功

2019-11-16 18:57

影／酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆

2019-11-16 15:32

影／五雲宮王船開光 3年後辦迎聖王船醮大典

2019-11-16 21:24

褒忠鄉確診禽流感案例 撲殺1萬3千隻土雞

2019-11-17 12:21

影／蔡英文高雄競總 竟有沙灘辦公室與VR可玩

2019-11-16 17:27

125家各國水五金業者接洽 王惠美率團赴日參展成果豐碩

2019-11-16 16:09

員林鐵路穀倉活化將完工 下月開放

2019-11-16 23:46

東北角賞芒3祕境 行家推薦

2019-11-16 23:54

北投製片廠BOT走向OT 先修復歷史建築

2019-11-16 23:43

基隆這一家4中醫傳佳話 林月慎分享育兒心法

2019-11-17 07:57

捨近求遠？台中捷運豐樂公園站 出站竟是南苑公園？

2019-11-16 17:03

大甲鐵砧山劍井登山步道風災受損 整修完工變得不一樣

2019-11-17 10:55

申請增加秋冬旅遊補助額度 桃市觀旅局：可再4萬間客房

2019-11-16 17:00

影／極北燈塔加北海岸小鎮遊 上千車友慢騎生態、景點2路線

2019-11-16 19:59

台東上里遺址出土文物 串聯卑南及三和史前文化？

2019-11-16 17:18

北市老店升級 熟客以為新開的

2019-11-17 00:09

「囝仔人有耳無嘴」過時了 鄭文燦：孩子有表達的權利

2019-11-16 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top