一次燙平東勢道路18公里 水果出得去遊客進得來
2019-11-17 13:38
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市政府建設局投入約6,000萬元，一次燙平東勢區東蘭路永盛巷（中40）、東蘭路石排巷（中42）及產業道路慶福街（中46）共18公里道路。東勢慶福里長林金泉表示「超有效率」。
市府建設局長陳大田邀請立法委員江啟臣及當地里長，一同現地視察東勢慶福街（中46）完工情形，聽取地方意見與回饋。
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陳大田表示，東勢區慶福街(中46) 全長13公里，一年四季運銷農產，各式水果包括枇杷、梨子、甜柿到柑橘，終年不間斷交替供應。另每年4月到此賞螢人潮不斷，鄰近民宿也以此路為出入要道。
市府一次燙平18公里，降低多次施工、分段鋪補造成的用路影響，也減少接合面積導致的不平現象。
立委江啟臣説，市府爭取前瞻計畫將道路燙平整，並納入擋土牆、排水溝等設施，將地方多年來的問題通盤考量、一次解決，他肯定市府的用心規劃與溝通。
建設局說明，慶福街（中46）因農產運輸機具及大型觀光遊覽車輛使用頻繁，造成路面龜裂不平、路基不良，路旁上下邊坡及排水系統久未整修，下邊坡擋土牆又損壞。工程透過加強排水消除道路積水、改善邊坡防護提升行車安全，並提高標線抗滑係數降低機車打滑，增進AC路面維護品質增加道路使用年限，相關施作於108年5月10日開工、10月28日完工。
陳大田強調，今年已完成超過120公里路平工程，將持續執行讓市民感受舒適平坦道路。
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