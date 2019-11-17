台中東豐快速道路 市府宣佈加速在明年9月完成環評
2019-11-17 13:32
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市政府建設局指出，前市府執行東豐快速道路環評案有瑕疵遭法院撤銷，新市府上任後已依法重啟環評，預計明年9月可完成環評報告，市府將在影響環境及市民權益最小的情形下，加速工程進行。
市府今年9月26日召開二階環評範疇界定會，廣納各界意見後，10月21日依環評程序公告界定範疇調查項目，啟動評估調查作業。
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建設局指出，東豐快速道路開闢經反覆評估，由最初93年規畫影響百餘戶，今年初調整後影響僅約2戶。
「影響面積最小、用戶影響最少、地質敏感區影響程度最低、拆遷與徴收影響範圍最小」4原則進行，隧道開挖工法則採全周式防水膜包覆設計，可有效保護水資源、減少地下水流失、提升施工安全，兼顧生態永續與交通便利，創造多贏。
副市長令狐榮達日前偕同立法委員江啟臣、建設局長陳大田、客委會主委江俊龍等人，前往東豐快速道路第4標工程橋梁端視察，了解目前辦理情形與未來規畫。
建設局表示，東勢區與山城居民主要對外聯絡僅仰賴台3線，921地震時，台3線遭震毀，災民延遲就醫，外界資源也無法順利送達災區，錯過黃金救援時間。多年來，地方里長及居民均期望新闢另一條道路，確保地方安全；而東豐快速道路就是一條「生命救援線」，完工後將可提供東勢、新社、石岡及和平另一條進出國4、國1與國3的運輸要道，同時改善台3線豐原至東勢段的交通瓶頸。
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