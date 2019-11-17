在職專班競爭 中教大國際經營班開出省時省錢誘因

2019-11-17 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



創校120年的國立台中教育大學，因應經濟快速成長開辦國際經營管理碩士在職專班，開放９學分可隨班先修，考上後認列學分，上課方便在職人士加速拿到學位，加強誘因向企業經理人招手。

台中教育大學管理學院國際經營管理碩士在職專班執行長黃玉琴指出，為了讓在職人士加速修完學分，該校提供周五跟周一晚上丶周六與周日的上課時間提供選修，也鼓勵學生隨堂先修看是否有興趣繼續進修。

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台中教育大學校管理學院明年國際經營管理碩士在職專班增額，打出2年修滿39個學分就可以順利拿到經營管理碩士學位。

考上碩士在職專班後最多可以認列9學分，省掉修業時間，初估兩年學費可控制在30萬以內，比起私校動輒百萬負擔輕鬆許多。

招收對象專科、大學畢業生只要在職超過4年以上就可以報名，該校預計今年底開放報名，明年3月審核資格後進行面試後公布錄取名單。

為了提升職場競爭力，各大專院校幾乎都有開設經營管理碩士班，即EMBA在職專班。

台中教育大學管理學院院長黃位政說，台中教育大學EMBA在職專班，雖然成立不久，2018年就入選中區經理人最想就讀的前5名，校區環境優美、交通方便、因為是國立大學，學費低廉，受到許多企業界人士歡迎。