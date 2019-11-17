帝國製糖廠台中營業所轉型試營運12月18日開幕

2019-11-17 13:25 中央社 台中17日電



座落於台中市東區的帝國製糖廠台中營業所透過OT方式委外營運，並轉型為台中產業故事館，今天起試營運，預計12月18日正式開幕，以過去製糖產業為主軸，見證台中產業文化變遷。

帝國製糖廠台中營業所前身為日本帝國製糖株式會社的台中工場，1935年創建，戰後成為台糖公司台中辦公處，受到國際糖價及台灣產業結構轉型影響，1990年代關廠並逐年拆除房舍，營業所是全區僅存的日治時期建築，除為記錄中部製糖產業的重要歷史外，也是台中日治時期公共建築代表作之一。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

出身台中市東區的東信里長洪榮吉回想起小時候對糖廠的印象說，記得五分車載運甘蔗來來往往，放學後孩子們偷搭小火車玩耍，回家前更不忘偷拿甘蔗來吃的畫面，為童年生活增添許多美好記憶，如今能再度看到「帝國製糖廠」修復、再起，內心異常感動。

洪榮吉表示，日治時期台灣製糖業，是當時重要產業之一，對台灣早期經濟發展功不可沒，但對東區老一輩居民而言，帝國製糖廠台中營業所更是承載了那個年代的回憶。

東區區長陳佩玉表示，東區雖屬於早期舊城區，但因鐵路阻隔，發展相對落後，不過，隨著鐵路高架化、台中火車站新站落成及台中大車站計畫啟動，東區再次站上舞台，成為耀眼的東方明珠。

她表示，台中產業故事館的落成啟用，也見證台中百年產業發展歷史，重新展現台中百業的過去、現在與未來，在今天開始試營運後，預計12月18日正式開幕。