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帝國製糖廠台中營業所轉型試營運12月18日開幕

2019-11-17 13:25中央社 台中17日電

座落於台中市東區的帝國製糖廠台中營業所透過OT方式委外營運，並轉型為台中產業故事館，今天起試營運，預計12月18日正式開幕，以過去製糖產業為主軸，見證台中產業文化變遷。

帝國製糖廠台中營業所前身為日本帝國製糖株式會社的台中工場，1935年創建，戰後成為台糖公司台中辦公處，受到國際糖價及台灣產業結構轉型影響，1990年代關廠並逐年拆除房舍，營業所是全區僅存的日治時期建築，除為記錄中部製糖產業的重要歷史外，也是台中日治時期公共建築代表作之一。

出身台中市東區的東信里長洪榮吉回想起小時候對糖廠的印象說，記得五分車載運甘蔗來來往往，放學後孩子們偷搭小火車玩耍，回家前更不忘偷拿甘蔗來吃的畫面，為童年生活增添許多美好記憶，如今能再度看到「帝國製糖廠」修復、再起，內心異常感動。

洪榮吉表示，日治時期台灣製糖業，是當時重要產業之一，對台灣早期經濟發展功不可沒，但對東區老一輩居民而言，帝國製糖廠台中營業所更是承載了那個年代的回憶。

東區區長陳佩玉表示，東區雖屬於早期舊城區，但因鐵路阻隔，發展相對落後，不過，隨著鐵路高架化、台中火車站新站落成及台中大車站計畫啟動，東區再次站上舞台，成為耀眼的東方明珠。

她表示，台中產業故事館的落成啟用，也見證台中百年產業發展歷史，重新展現台中百業的過去、現在與未來，在今天開始試營運後，預計12月18日正式開幕。

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