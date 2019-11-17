影／台灣水鹿頻現身合歡山 松雪樓員工：快變吉祥物了

2019-11-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



攀登高山遇到水鹿對山友而言，是親近山林的小確幸，但合歡山松雪樓後方往合歡東峰步道最近也出現水鹿，甚至頻現身，藏身山坡覓食吃草，館區員工攝影紀錄分享，也呼籲上山遊客巧遇水鹿勿靠近和餵食，確保自身安全和高山生態環境。

台灣水鹿又稱「四目鹿」，多棲息海拔1000公尺以上林地，主要分布於中央山脈和花東山區，是台灣特有品種，也是國內最大型草食動物，常在鄰近水源的草地活動，相較於其他動物較不怕人，不少山友都有在高山搭營卻被牠吵醒的經驗。

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過去合歡山雪松樓後方往合歡東峰的山坡步道也偶有水鹿出沒，但近期現身次數頻繁，甚至無視往來擾攘人車，自顧自的低頭悠閒吃草，令松雪樓員工驚喜又好奇，拍下影像紀錄更笑稱水鹿「快變成這裡的吉祥物了」，還逗趣問牠「吃飽沒」。

但水鹿頻繁現身人車密集地區，且不太怕人，工作人員研判，恐與遊客隨意丟棄果皮廚餘有關，而高山氣溫低，微生物生長不易，果皮或食物殘渣分解不易，甚至會吸引動物覓食，對牠們及高山生態來說是不好的，因此籲民眾落實無痕山林。