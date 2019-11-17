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清水鰲峰山違規停車多 議長爭取經費將增停車場

2019-11-17 11:28聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水鰲峰山公園遊客多，違規停車也多，台中市議長張清照爭取在清水第1公墓側興建停車場及周邊景觀工程，市府建設局和交通局人員到現場會勘後，將以3000多萬元預算興建，以解決停車問題。

前台中市議長張清堂和現任議長張清照兄弟兩人爭取在鰲峰山設置從德國引進的體能遊憩設施之後，打響鰲峰山公園知名度，吸引許多人潮，深受青少年喜愛，鰲峰山公園因此被票選為全國第一的親子公園，議長張清照說，鰲峰山公園遊客增加，假日停車問題有待解決，以免影響鰲峰山的旅遊品質，他爭取設置停車場，日前請市府相關單位進行會勘。

會勘地點在鰲峰山公園境內，嘉陽高中對面、中行路三段側邊，預計開發的面積約9980平方公尺，市府建設局預計將興建停車場，可容納大客車停車、親子停車、身障停車、小客車停車、機車停車、新建廁所、入口意象、人行步道、景觀燈具及綠化植栽等，初估預算約約3360萬元；市府建設局指出，待程序完備，將盡快發包施工，開發工期預計270天。

台中清水鰲峰山遊客多，違規停車也多，台中市議長張清照邀市府會勘，將增設停車場。圖...
台中清水鰲峰山遊客多，違規停車也多，台中市議長張清照邀市府會勘，將增設停車場。圖／台中市議長張清照提供
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