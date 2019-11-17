清水鰲峰山違規停車多 議長爭取經費將增停車場

2019-11-17 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市清水鰲峰山公園遊客多，違規停車也多，台中市議長張清照爭取在清水第1公墓側興建停車場及周邊景觀工程，市府建設局和交通局人員到現場會勘後，將以3000多萬元預算興建，以解決停車問題。

前台中市議長張清堂和現任議長張清照兄弟兩人爭取在鰲峰山設置從德國引進的體能遊憩設施之後，打響鰲峰山公園知名度，吸引許多人潮，深受青少年喜愛，鰲峰山公園因此被票選為全國第一的親子公園，議長張清照說，鰲峰山公園遊客增加，假日停車問題有待解決，以免影響鰲峰山的旅遊品質，他爭取設置停車場，日前請市府相關單位進行會勘。

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