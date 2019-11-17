大甲鐵砧山劍井登山步道風災受損 整修完工變得不一樣
2019-11-17 10:55
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
大甲鐵砧山風景區劍井登山步道，去年10月遇颱風損壞，台中市政府去年底編列經費辦理改善，打造全新階梯步道及改善國姓廟前廣場、休憩平台、擋土牆等相關設施，今年10月30日完工啟用，老舊破損的劍井登山步道大改造，登山遊客說步道變得不一樣，漂亮好走。
中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，大甲鐵砧山風景區劍井登山步道連接劍井至國姓廟，因颱風造成步道及擋土牆等相關設施損壞，影響民眾通行安全，市府編列預算進行改善。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
改善工程考量生態環境的維護，採避免大範圍開挖方式施工，以原有階梯形步道進行改善及擋土牆採用預鑄景觀擋土磚，雖步道階梯形式沒改變，但採用現代感黑色板岩，除美觀外亦增加表面磨擦力，提升遊客登山的安全性，在步道中間設置6處休憩平台供民眾休憩；另國姓廟前廣場、休憩區平台廣場在保留原有植栽下，於樹下設置座椅。
中市風景區管理所表示，相傳劍井是明朝永曆16年鄭成功的部將率兵至此被道卡斯平埔族包圍，水源斷絕，向天祝禱，寶劍插地，泉水由劍峰兩邊不斷地湧出來而得名，相傳可治百病。現在劍井登山步道經改造後注入現代感的元素，有別於以往給人老舊破損的刻板印象，但仍保留原有歷史風貌珍貴美景。
留言