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大甲鐵砧山劍井登山步道風災受損 整修完工變得不一樣

2019-11-17 10:55聯合報 記者游振昇／台中即時報導

大甲鐵砧山風景區劍井登山步道，去年10月遇颱風損壞，台中市政府去年底編列經費辦理改善，打造全新階梯步道及改善國姓廟前廣場、休憩平台、擋土牆等相關設施，今年10月30日完工啟用，老舊破損的劍井登山步道大改造，登山遊客說步道變得不一樣，漂亮好走。

中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，大甲鐵砧山風景區劍井登山步道連接劍井至國姓廟，因颱風造成步道及擋土牆等相關設施損壞，影響民眾通行安全，市府編列預算進行改善。

改善工程考量生態環境的維護，採避免大範圍開挖方式施工，以原有階梯形步道進行改善及擋土牆採用預鑄景觀擋土磚，雖步道階梯形式沒改變，但採用現代感黑色板岩，除美觀外亦增加表面磨擦力，提升遊客登山的安全性，在步道中間設置6處休憩平台供民眾休憩；另國姓廟前廣場、休憩區平台廣場在保留原有植栽下，於樹下設置座椅。

中市風景區管理所表示，相傳劍井是明朝永曆16年鄭成功的部將率兵至此被道卡斯平埔族包圍，水源斷絕，向天祝禱，寶劍插地，泉水由劍峰兩邊不斷地湧出來而得名，相傳可治百病。現在劍井登山步道經改造後注入現代感的元素，有別於以往給人老舊破損的刻板印象，但仍保留原有歷史風貌珍貴美景。

台中大甲鐵砧山劍井登山步道施工前。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山劍井登山步道施工前。圖／台中市觀旅局提供
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台中大甲鐵砧山劍井登山步道施工後。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山劍井登山步道施工後。圖／台中市觀旅局提供
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