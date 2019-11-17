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台中農夫市集進入社區賣 首場熱烈還有二場

2019-11-17 09:57聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市政府農業局輔導在地農會首次進駐社區大樓賣，今年要舉辦3場次「尚青農夫市集~easy購」活動，展售分享有機、產銷履歷及三章一Q的農產，增加青農的曝光度、拓展農產品行銷通路，也藉由農夫市集銷售平台，在社區大樓成立農產品取貨站，以實際行動支持在地青農，昨天首場反應熱烈，本月23日和24日還有二場。

農業局表示，「尚青農夫市集~easy購」活動，今年安排辦理三場次。首場活動在惠宇仰德與仰森大樓中間通道試賣，規畫11攤位，邀請由各區農會所輔導的在地青農設攤，產品都經過有機及產銷履歷驗證的農產品及加工品，種類豐富多樣化，生鮮農產品包括外埔紅龍果、豐原椪柑、大甲芋頭及外埔紫玉地瓜、Q中帶甜的清水紫愛玉米、有機米、及其他葉菜類等；還有農產加工品大純釀極品醬油、甜而不膩純正蜂蜜、肉質厚實的新社香菇、有機烏豆茶、有機醋等系列產品，現場提供消費者試吃品嘗。

第二及第三場次分別將於11月23日在國安國宅社區，以及24日在三采藝術園區登場，歡迎民眾到場選購，以實際行動支持台中在地青農生產的優質農特產品。

台中市「尚青農夫市集」進入社區設攤賣，昨天首場熱烈，還有二場將舉辦。圖／台中市農...
台中市「尚青農夫市集」進入社區設攤賣，昨天首場熱烈，還有二場將舉辦。圖／台中市農業局提供
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