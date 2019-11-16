員林市新亮點 鐵路穀倉閒置空間活化後從醜小鴨變天鵝

2019-11-16 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



員林鐵路穀倉閒置12年，員林市區鐵路高架化通車也有5年，彰化縣政府和員林市公所今年攜手改造穀倉和鐵路高架橋下雜亂的閒置空間。縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑今天說，員林穀倉閒置空間活化工程將完工，預定12月開放，提供市民休憩及健身的新場所。

「已提出計畫要向鐵承租穀倉，準備重新粉刷後施做光雕工程，讓穀倉成為員林市新亮點。」員林市長游振雄說，市公所配合縣府的穀倉空間活化工程，也動用200萬元完成穀倉側溝改善工程，解決附近長期排水不良的問題，將接續辦理穀倉和靜修路北側的和平里舊社區的水溝加蓋工程，讓救護車和洗街車能進入。

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馬英傑說，縣府向台鐵認養員林穀倉四周的閒置的公有地，辦理綠美化、休閒步道、銀髮族保健及兒童遊樂設施，也將靜修路以上到莒光路的鐵路高架橋下空間一併改造，經費共1500萬元，今年1月動工。

曾有民間團體向台鐵承租員林穀倉，打造成文化藝術展示空間，周遭環境改善，無法聚集人潮，民國96年間租期屆滿後閒置至今，周遭雜草叢生。馬英傑說，穀倉旁的員林客運轉運站在8年前啟用，每天出入民眾多，員林鐵路高架化工程103年11月2日通車後，5年來形成強烈對比的髒亂點，活化員林穀倉能縫合當地鐵路兩側的都市景觀。

地方文史工作者說，60年代台灣經濟起飛，進出口貿易蓬勃發展，政府為疏解港口的壅塞及穀物散裝運輸的一貫作業，興建多座鐵路穀倉，成為二戰後重要的鐵路建物代表之一，目前僅存員林、斗南等2座。