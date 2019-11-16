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彰化縣考慮裁併小學 學者：個別化評估每所學校的存廢

2019-11-16 21:29聯合報 記者何烱榮林宛諭／即時報導

台灣少子化似成不可逆的趨勢，彰化縣人口從2005年底131萬5034人最高紀錄，到上月底剩下127萬2939人，已減少4萬2 千多人，小學新生人數逐年降低，今年暑假開學全縣又減少16班，新生10人以下學校有25所，最少的只有2人；縣府正評估裁併「超迷你」小學的可行性及研擬配套措施。

彰化師範大學教育研究所所長林國楨說，教育很可貴，政府應保障學子的學習權，不過對於每個年級已呈現個位數學生、面臨評估合併裁撤的偏鄉小校而言，的確在辦學人事等成本效益、或是教學成果優劣是有檢討空間，但最好不要是「一套標準」，而是要秉持尊重與協助的態度，個別化評估每個學校的存廢。

林國楨說，最好是用 「蹺蹺板」概念去評估，把成本效益和教育正義各放兩邊去秤重量，需要充份去了解家長的意見和學生需求，不能只求省事，而忽略「沒有聲音的人」，甚至應由教育處及校方提出存廢優缺點等完整資訊，讓家長參考，再與家長代表做出最後決定，或是得到當地居民及家長認同，才能廢除小校。

偏鄉小校看似資源也不少，尤其因學生人數少，似乎能享有「小班或個別化教學」的特權。林國楨說，但也不要忽略，因人數不足，在分組互動等課程設計上，可能也會有先天條件不足情形，而且還可能會有缺乏刺激與競爭性、及社團等人際關係的學習。

林國楨說，未來若實施裁併小學，縣府一定要提供照顧學子的協助，例如解決交通問題，甚至學雜費補助都可以列入考量。

八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過5...
八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過50人，今天舉行創校50周年活動，學生表演才藝。照片／李政穎校長提供
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八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過5...
八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過50人，今天舉行創校50周年活動，學生表演才藝。照片／李政穎校長提供
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八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過50人，今天舉行創校50周年活動。照片／李政穎校長提供
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八卦山上的芬園鄉文德國小是全縣海拔「最高」迷你小學，因辦學有口碑，學生人數超過50人，今天舉行創校50周年活動。照片／李政穎校長提供
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偏鄉大學教育

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