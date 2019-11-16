udn買東西發起萬人接力挺自立 再創冰桶挑戰旋風

2019-11-16 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，吸引全國約800名選手參與25項競技。udn買東西購物中心今年擔任協辦單位，不僅在udn買東西公益雲集幫助主辦單位智障者家長總會募款，今天運動會更正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。

副總統陳建仁、台中市長盧秀燕今日都到場為選手們加油打氣。陳建仁表示，希望透過活動讓社會大眾看到身心障礙朋友的毅力與活力，身障朋友也藉此強壯身心健康，而政府將持續建立更多社區身心障礙機構等相關福利政策。盧秀燕說，全國身心障礙親子運動大會今年再度回到台中舉辦，祝福賽事圓滿順利。

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udn買東西購物中心自2015年成立公益雲集平台，以電商機制為近百家公益團體募款、募物資，成效卓著。今年更首度跨足線下活動，擔任兩年一度「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」協辦單位，今天運動會正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。

udn買東西邀請各界人士及網友一起響應萬人接力挺自立，上網留下你最「無所畏」的一句話或照片，指定好友接力響應，打造像冰桶挑戰掀起旋風般的效應，讓全民用一句話，展現勇敢無懼的精神，也破除對心智障礙者的刻板印象，攜手打造一個尊重、共融的環境，支持心智障礙者有更多學習、成長、自立的機會。即日起上「萬人接力挺自立」活動網站(http://bit.ly/萬人挺自立)留言、捐款，還可享多重好康及抽獎。

udn買東西總經理陳杰表示，投身電子商務領域近20年，始終謹記初衷，要打造一個「以人為本」、重視使用者需求，能帶給使用者美好體驗及樂趣的購物環境，讓udn買東西成為「最懂你的購物網站」。而這樣的初衷，也深植在這次與智障者家長總會的合作上，希望社會大眾能一起從特殊需求者的角度出發，用心傾聽、放下成見，用行動支持。邀請大家一同關心這群正在運動場上奮戰的親子，讓他們在邁向人生自立的挑戰上，能有你我的支持！