udn買東西發起萬人接力挺自立 再創冰桶挑戰旋風
2019-11-16 19:51
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，吸引全國約800名選手參與25項競技。udn買東西購物中心今年擔任協辦單位，不僅在udn買東西公益雲集幫助主辦單位智障者家長總會募款，今天運動會更正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。
副總統陳建仁、台中市長盧秀燕今日都到場為選手們加油打氣。陳建仁表示，希望透過活動讓社會大眾看到身心障礙朋友的毅力與活力，身障朋友也藉此強壯身心健康，而政府將持續建立更多社區身心障礙機構等相關福利政策。盧秀燕說，全國身心障礙親子運動大會今年再度回到台中舉辦，祝福賽事圓滿順利。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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udn買東西購物中心自2015年成立公益雲集平台，以電商機制為近百家公益團體募款、募物資，成效卓著。今年更首度跨足線下活動，擔任兩年一度「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」協辦單位，今天運動會正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。
udn買東西邀請各界人士及網友一起響應萬人接力挺自立，上網留下你最「無所畏」的一句話或照片，指定好友接力響應，打造像冰桶挑戰掀起旋風般的效應，讓全民用一句話，展現勇敢無懼的精神，也破除對心智障礙者的刻板印象，攜手打造一個尊重、共融的環境，支持心智障礙者有更多學習、成長、自立的機會。即日起上「萬人接力挺自立」活動網站(http://bit.ly/萬人挺自立)留言、捐款，還可享多重好康及抽獎。
udn買東西總經理陳杰表示，投身電子商務領域近20年，始終謹記初衷，要打造一個「以人為本」、重視使用者需求，能帶給使用者美好體驗及樂趣的購物環境，讓udn買東西成為「最懂你的購物網站」。而這樣的初衷，也深植在這次與智障者家長總會的合作上，希望社會大眾能一起從特殊需求者的角度出發，用心傾聽、放下成見，用行動支持。邀請大家一同關心這群正在運動場上奮戰的親子，讓他們在邁向人生自立的挑戰上，能有你我的支持！
中市府社會局表示，由中華民國智障者家長總會及中華民國心智障礙者體育總會所主辦的「全國身心障礙者親子運動大會」，第5屆曾在台中舉辦，睽違14年再度回到台中，並由社團法人台中市智障者家長協會承辦賽事。
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