親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅

男友下錯匝道急切釀翻覆 單親媽受困火燒車成焦屍

udn買東西發起萬人接力挺自立 再創冰桶挑戰旋風

2019-11-16 19:51聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，吸引全國約800名選手參與25項競技。udn買東西購物中心今年擔任協辦單位，不僅在udn買東西公益雲集幫助主辦單位智障者家長總會募款，今天運動會更正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。

副總統陳建仁、台中市長盧秀燕今日都到場為選手們加油打氣。陳建仁表示，希望透過活動讓社會大眾看到身心障礙朋友的毅力與活力，身障朋友也藉此強壯身心健康，而政府將持續建立更多社區身心障礙機構等相關福利政策。盧秀燕說，全國身心障礙親子運動大會今年再度回到台中舉辦，祝福賽事圓滿順利。

udn買東西購物中心自2015年成立公益雲集平台，以電商機制為近百家公益團體募款、募物資，成效卓著。今年更首度跨足線下活動，擔任兩年一度「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」協辦單位，今天運動會正式發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動。

udn買東西邀請各界人士及網友一起響應萬人接力挺自立，上網留下你最「無所畏」的一句話或照片，指定好友接力響應，打造像冰桶挑戰掀起旋風般的效應，讓全民用一句話，展現勇敢無懼的精神，也破除對心智障礙者的刻板印象，攜手打造一個尊重、共融的環境，支持心智障礙者有更多學習、成長、自立的機會。即日起上「萬人接力挺自立」活動網站(http://bit.ly/萬人挺自立)留言、捐款，還可享多重好康及抽獎。

udn買東西總經理陳杰表示，投身電子商務領域近20年，始終謹記初衷，要打造一個「以人為本」、重視使用者需求，能帶給使用者美好體驗及樂趣的購物環境，讓udn買東西成為「最懂你的購物網站」。而這樣的初衷，也深植在這次與智障者家長總會的合作上，希望社會大眾能一起從特殊需求者的角度出發，用心傾聽、放下成見，用行動支持。邀請大家一同關心這群正在運動場上奮戰的親子，讓他們在邁向人生自立的挑戰上，能有你我的支持！

中市府社會局表示，由中華民國智障者家長總會及中華民國心智障礙者體育總會所主辦的「全國身心障礙者親子運動大會」，第5屆曾在台中舉辦，睽違14年再度回到台中，並由社團法人台中市智障者家長協會承辦賽事。

「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，吸引全國約80...
「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，吸引全國約800名選手參與25項競技。記者余采瀅／攝影
分享
「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，副總統陳建仁、...
「第12屆全國心智障礙者親子運動大會」今天在台中市豐原體育場舉行，副總統陳建仁、台中市長盧秀燕都到場為選手們加油打氣。記者余采瀅／攝影
分享

udn買東西親子台中市

相關新聞

北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住

2019-11-16 19:20

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13

「父初餃子」公益著色比賽 捐款3個台中社福單位

2019-11-16 13:02

南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42

中市社照關懷據點將達400處 社會局規劃「老少共好」

2019-11-16 10:38

金讚！大墩7米燈光裝置「槿綻」幫2020台灣燈會暖身

2019-11-16 10:38

影／熱血牙醫克難投入無醫村醫療 仁愛國中畢業0齲齒

2019-11-16 10:37

南科第0屆無人機群飛競賽 首場台中下午6點登場

2019-11-16 09:38

鹿港風箏節 製作優勝獎萬元

2019-11-16 00:15

看問題／自家人開砲 盧市府更要警惕

2019-11-16 00:12

TOTO 將進駐彰化水五金精品館

2019-11-16 00:12

繪圖記錄手術細節 醫師謝世榮另類畫展

2019-11-16 00:07

台中歌劇院 手語導覽「劇場大冒險」

2019-11-16 00:07

潭子祥和路 延伸豐原通車

2019-11-16 00:02

佑民、埔基心導管中心 搶救617人次

2019-11-15 23:56

台灣燈會副燈區 拚12月21日如期點燈

2019-11-15 23:55

疫情蠢動 中市公費流感疫苗校園開打

2019-11-15 23:52

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

彰化縣與TOTO台灣東陶簽合作備忘錄 將展示長照產品

2019-11-15 18:17

貼心聽障者！台中歌劇院「劇場大冒險」有手語版

2019-11-15 17:27

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

台中豐原南嵩里活動中心漏水 花300萬修繕再加碼裝冷氣

2019-11-15 15:31

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00
看更多

熱門文章

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

桃園花彩節中壢展區登場 「花田童樂會」打造親子園區

2019-11-16 15:44

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管

2019-11-15 23:41

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44

想要鼠年月曆 捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38

影／揮毫「禮義廉恥」書藝同好聯展呼籲莫忘初心

2019-11-16 09:05

苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點

2019-11-15 21:09

陸軍聯合婚禮 147對「情定大漢」

2019-11-16 00:03

影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防

2019-11-15 22:16

秋季限定美景！ 阿里山楓紅了賞楓趁現在

2019-11-16 17:02

南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42

影／酷MA萌！熊本熊可愛搞怪體操舞萌翻基隆

2019-11-16 15:32

南科第0屆無人機群飛競賽 首場台中下午6點登場

2019-11-16 09:38

明天立委選舉登記前超級周日 蔡英文與陳明文蔡易餘造勢

2019-11-16 14:27

追熊到熊本熊的故鄉 明年3月基隆港郵輪首航通八代市

2019-11-16 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top