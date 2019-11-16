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高雄競總成立逾10萬人為蔡英文加油 賴清德卻一臉嚴肅

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黃國書草地音樂會 賴清德站台

2019-11-16 19:57中央社 台中16日電

尋求連任的台中市第6選區立委黃國書今天舉辦草地音樂會，前行政院長賴清德應邀授戰旗，他進場時受到民眾夾道歡迎，致詞時說，還好沒穿西裝來，可能袖子都沒了。

台中市第6選區（東、南、中、西區）立委黃國書下午在南區成立競選總部，接著在半平厝公園舉辦草地音樂會文創市集親子嘉年華活動，賴清德、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立委張廖萬堅及立委參選人莊競程等人都出席，賴清德授旗給黃國書祝福旗開得勝。

賴清德與黃國書進場時受到民眾熱烈歡迎，他上台致詞時表示，昨晚與黃國書通過電話，之前到高雄助選時選民很熱情，西裝扣子都被扯掉了，黃國書要他不能穿西裝，說中台灣熱情不輸南台灣，今天發現確實是真的，還好沒穿西裝，不然可能袖子都沒有了。

賴清德指出，黃國書在立法院長期耕耘教育文化委員會，推動很多法案，例如偏鄉教育專法的立法，讓偏鄉的孩子獲得更多的教育資源。他懇求台中的父老，總統請支持蔡英文、立委支持黃國書，讓兩人都當選，支持黃國書是因為會做事，他曾擔任行政院長，到立法院備詢時，就知道黃國書是優質立委。

林佳龍說，黃國書代表台中，在立法院無論是在教育文化委員會推動法案，還是為地方爭取建設、服務都是表現第一名的立委。他做市長的時候，和黃國書一起爭取綠川整治計畫和柳川計畫，讓河川變美麗了。

鄭文燦則說，台中跟桃園很像，台中在進步，桃園也在進步，台中在這次選戰中也扮演舉足輕重的角色，台中選贏，台灣就選贏，台灣要進步，不要走回頭路，要堅定走下去。

黃國書賴清德2020選舉2020選舉台中市立委

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