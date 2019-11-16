北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住
2019-11-16 19:20
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
南投北港溪溫泉嘉年華今天登場，泰雅渡假村祭出上午 11 點前免門票入園優惠，車潮綿延數公里，除免費戲水泡溫泉外，還可以欣賞精彩節目表演秀、逛農特產市集，還有許多美食可以品嘗，打卡按讚就可以免費品嘗溫泉美食，泰雅渡假村憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，就享有平日免費入住渡假小木屋 2 人房 1 晚，堪稱最好康優惠。
南投縣長林明溱縣長說，縣府推廣南投旅遊景點，不斷開發新的景點及玩法，也要將國姓橋聳雲天打造為綠雕公園，讓國姓增添一大特色園區，並串聯泰雅渡假村，打造國際級的旅遊軸線，吸引更多觀光客前來旅遊。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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國姓鄉長丘埔生說，泰雅渡假村是國姓鄉觀光領頭羊，具有相當重要的地位，為國姓鄉觀光產業的付出，公所舉辦活動，觀光業者也都相當配合，公所和觀光業者配合無間，希望打造國姓的觀光亮點，也感謝南投縣長林明溱縣長對國姓鄉的關心，協助糯米橋修復及橋聳雲天的規劃。
北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，感謝縣長林明溱對於北港溪溫泉旅遊軸線發展的用心，北港溪溫泉區橫跨國姓、仁愛兩鄉，國姓鄉長丘埔生及仁愛鄉長吳文忠對地方發展推動不遺餘力，希望透過地方的合作及團結能使觀光產業更加蓬勃發展。
2019 南投溫泉季 北港溪溫泉嘉年華，北港溪溫泉區周邊旅宿業者皆配合秋冬國旅補助，泰雅渡假村為配合溫泉季活動，即日起到12月31日止，遊客只要憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，就可以享有平日免費入住渡假小木屋2人房1 晚，還可以免費戲水泡溫泉。
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