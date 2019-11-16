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國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

影／原音天籟音樂節台中登場 民眾樂見原聲童唱

2019-11-16 17:04聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天起二天在台中市民廣場舉辦第二屆原音天籟音樂節「原聲童唱」經典活動，由來自台中市和平區的泰雅原舞工坊帶來泰雅族口簧琴文化樂舞，全國師生鄉土歌謠比賽特優獎的南投縣信義鄉新鄉國小合唱團演唱布農族經典拍手歌與經典童謠，為活動揭開序幕。

交通部觀光局副局長周廷彰說，為了推廣原住民族文化特色與扎根部落觀光，去年開始舉辦原音天籟音樂節 「原聲童唱」經典活動，期望透過原住民族小朋友純淨的原音天籟，吸引民眾深入探索部落文化，傳遞原住民族部落人文風情之美，同時也為明年脊梁山脈旅遊年暖身。

參山國家風景區管理處說，原音天籟音樂節「原聲童唱」經典活動今明二天，從上午十時到下午五時，透過邀請享譽國際的台灣原住民美聲，包括甫獲維也納國際音樂節金獎來自屏東縣三地門鄉的青葉國小、南投縣水里鄉的民和國中濁岸合唱團、南投縣信義鄉新鄉國小、地利國小、信義國小、高雄市茂林國小、花蓮縣卓溪鄉太平國小、宜蘭縣南澳高中附設國中及苗栗縣頭份鎮建國國小等11校合唱團，將原住民美聲傳遞到都會區，推廣原住民文化特色與部落觀光。

參山國家風景區管理處也特別邀請金曲歌手王宏恩及戴曉君擔任活動嘉賓獻唱，還有將臺灣原住民充滿震撼與優美的文化傳達至國際的「泰雅原舞工坊」及「傳源文化藝術團」帶來精彩的泰雅歌舞劇。此外，活動現場還有25家攤部落市集展售原民特色工藝、美食與農特產品。

相關活動詳情及可洽活動官網：http://www.meet-trimnt.com.tw/或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

台中市和平區泰雅原舞工坊帶來泰雅族口簧琴文化樂舞，為第二屆原音天籟音樂節「原聲童...
台中市和平區泰雅原舞工坊帶來泰雅族口簧琴文化樂舞，為第二屆原音天籟音樂節「原聲童唱」經典活動揭開序幕。記者趙容萱／攝影
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台中市和平區泰雅原舞工坊帶來泰雅族口簧琴文化樂舞，由舞者演奏木琴（左）、口簧琴（...
台中市和平區泰雅原舞工坊帶來泰雅族口簧琴文化樂舞，由舞者演奏木琴（左）、口簧琴（右），為第二屆原音天籟音樂節「原聲童唱」經典活動揭開序幕。記者趙容萱／攝影
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原住民國家風景區台中市

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