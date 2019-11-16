捨近求遠？台中捷運豐樂公園站 出站竟是南苑公園？

2019-11-16 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／即時報導



台中捷運綠線明年底通車，各車站陸續完成，電聯車也開始在軌道上試跑。民進黨議員張耀中發現，捷運綠線G12站緊鄰南苑公園，站名卻是豐樂公園，一旁的公共自行車站也稱為南苑公園站，讓人一頭霧水。台中市交通局表示，改站名每站近百萬元，又牽涉到機電等系統，將再集思廣益處理。

台中捷運綠線站名傳出不少問題，例如G10站位於文心路、大業路口，車站在水安宮前，站名卻是「水安」站，欠缺在地脈絡；G11站緊鄰文心路、五權西路口，卻取名「南屯」站，該站以較大的行政區為名，又距南屯老街很遠，從站名難以辨識確定位置。

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張耀中說，G12站位於文心路、文心南五路口，車站緊鄰南苑公園，站名卻以400公尺以外的豐樂公園命名，一旁的公共自行車站以緊鄰的南苑公園為站名，為何捷運站不以較靠近的公園命名，反而捨近求遠，讓人難以辨識。

議員表示，南苑公園知名度或許不如豐樂公園，但周邊有知名美式大賣場，在地人也都熟悉，如果要推廣附近的豐樂公園，只要在捷運站內註明即可，否則將來捷運通車後，乘客會誤以為緊鄰車站的南苑公園就是豐樂公園，反而更容易混淆。