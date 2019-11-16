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國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

125家各國水五金業者接洽 王惠美率團赴日參展成果豐碩

2019-11-16 16:09聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣長王惠美率團赴日進行台日水五金業者交流，據縣府表示，此行至少達成與當地廠商洽談逾60家場次，還有125家包括中國、俄羅斯、義大利等買家前來接洽，均比原本預期成長二倍，成績亮眼。

日本東京知名的原築地市場因過於老舊、衛生條件不合格，在2018年遷到東京灣人工島「豐洲」上，更名為「豐洲市場」，由於彰化也面臨相關問題，王惠美等人今天一早前往新舊市場參訪，汲取經驗。尤其是豐洲市場中的「果蔬樓棟」(青果棟)是匯集並買賣交易蔬菜、水果的批發賣場，實地參訪觀察市場的蔬果批發交易情形，作為彰化縣參考。

為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，由TOTO株式會社工場長岩井等人接待說明介紹，王惠美等人並體驗當有一天變老、身體機能退化時，需要有些輔具與設施協助的情景，深覺十分貼心，期望透過台日城市交流，把日本長照經驗帶回彰化，增加對彰化縣長者的服務及產業的能量，相信對未來台灣的長照會有很大的幫助。

SUNAQUA TOTO株式會社有65%都是僱用身障人士，透過身障人士的運用協助開發更便利的產品，並採用「通用設計」讓身障者與一般人都能使用他們的產品， 另一個工廠是特別以女性工作人員為場域，在工作場域中運用機具搬運及自動化來配合女性的體能，讓女性工作者能更駕輕就熟，令王惠美非常感動，認為就是因為這份貼心才能讓公司不斷精益求精，在世界上發光發熱。

王惠美一行並參訪1999年登錄世界文化遺產的日光東照宮，這是日本國寶與日本國家重要文化財景點，建築群多建於17世紀，除了具有歷史、宗教、文化上的意義之外，在建築、藝術方面極具造詣。王惠美表示，彰化縣重視地方創生，將汲取經驗，作為彰化保存傳統文化、建築及未來發展的重要參考。

為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，...
為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，並實際觀摩相關設施。照片／彰化縣政府提供
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王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，並體驗當有一天變老、身...
王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，並體驗當有一天變老、身體機能退化時，需要有些輔具與設施協助的情景。照片／彰化縣政府提供
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為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，...
為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪日本國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，並實際體驗相關設施。照片／彰化縣政府提供
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王惠美等人今天一早前往東京新舊市場參訪，汲取經驗。照片／彰化縣政府提供
王惠美等人今天一早前往東京新舊市場參訪，汲取經驗。照片／彰化縣政府提供
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王惠美等人今天一早前往東京新舊市場參訪，實地採購，汲取經驗。照片／彰化縣政府提供
王惠美等人今天一早前往東京新舊市場參訪，實地採購，汲取經驗。照片／彰化縣政府提供
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王惠美身障者

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