125家各國水五金業者接洽 王惠美率團赴日參展成果豐碩
2019-11-16 16:09
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
彰化縣長王惠美率團赴日進行台日水五金業者交流，據縣府表示，此行至少達成與當地廠商洽談逾60家場次，還有125家包括中國、俄羅斯、義大利等買家前來接洽，均比原本預期成長二倍，成績亮眼。
日本東京知名的原築地市場因過於老舊、衛生條件不合格，在2018年遷到東京灣人工島「豐洲」上，更名為「豐洲市場」，由於彰化也面臨相關問題，王惠美等人今天一早前往新舊市場參訪，汲取經驗。尤其是豐洲市場中的「果蔬樓棟」(青果棟)是匯集並買賣交易蔬菜、水果的批發賣場，實地參訪觀察市場的蔬果批發交易情形，作為彰化縣參考。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
為借鏡日本長照經驗 ，王惠美參訪國際衛浴第一品牌TOTO株式會社UD研究所，由TOTO株式會社工場長岩井等人接待說明介紹，王惠美等人並體驗當有一天變老、身體機能退化時，需要有些輔具與設施協助的情景，深覺十分貼心，期望透過台日城市交流，把日本長照經驗帶回彰化，增加對彰化縣長者的服務及產業的能量，相信對未來台灣的長照會有很大的幫助。
SUNAQUA TOTO株式會社有65%都是僱用身障人士，透過身障人士的運用協助開發更便利的產品，並採用「通用設計」讓身障者與一般人都能使用他們的產品， 另一個工廠是特別以女性工作人員為場域，在工作場域中運用機具搬運及自動化來配合女性的體能，讓女性工作者能更駕輕就熟，令王惠美非常感動，認為就是因為這份貼心才能讓公司不斷精益求精，在世界上發光發熱。
王惠美一行並參訪1999年登錄世界文化遺產的日光東照宮，這是日本國寶與日本國家重要文化財景點，建築群多建於17世紀，除了具有歷史、宗教、文化上的意義之外，在建築、藝術方面極具造詣。王惠美表示，彰化縣重視地方創生，將汲取經驗，作為彰化保存傳統文化、建築及未來發展的重要參考。
留言