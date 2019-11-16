楊瓊瓔帶職參選立委 林佳龍批「教壞囝仔大小」

2019-11-16 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市副市長楊瓊瓔宣布參選立委，卻未辭去副市長職務，引發爭議。交通部長林佳龍今天到台中潭子為無黨籍立委洪慈庸站台，林佳龍痛批對手楊瓊瓔相當丟臉，更是「教壞囝仔大小」，在台灣第一次看到政務官帶職參選。洪慈庸呼籲楊瓊瓔應立即辭去副市長職務。楊瓊瓔的幕僚回擊，無黨籍的洪委員一邊質疑別人有行政資源，一邊每周找民進黨高官來站台？是誰在做賊喊抓賊？

林佳龍批評楊瓊瓔副市長帶職參選，令台中人感到丟臉，在台灣第一次看到政務官帶職參選，她違反台灣民主政治的原則，不是民選的地方首長，也不是有年資的公務員，竟然創首例以副市長身分參選立委。

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林佳龍說，楊副市長忙著選舉，市府就空轉，影響市民權益及台中建設；且行政不中立、假公濟私，濫用公務車、人民納稅錢四處綁樁拜票，用行政資源做個人競選，不只丟臉，更是「教壞囝仔大小」。

洪慈庸強調「做什麼像什麼」，楊副市長要參選立委，就應立即辭去副市長職務，否則無法做到行政中立，呼籲盡快辭職，才是公平的選舉，也是一個參選人應該做的最基礎模範。

楊瓊瓔在臉書指出，這幾個月來，洪立委很努力想彌補過去4年沒有做的，找總統、找副院長、找部長、從民進黨執政縣市長到立委，全部找到選區來，迫切的希望讓大家看到自己的行政資源有多充沛。好幾次都是透過不斷開支票和對人身攻擊、惡意批評來炒熱選情，選民都看得很清楚，或許這種用執政資源頻繁拉抬選情的次數，連民進黨的候選人都羨慕不已吧！

楊瓊瓔說，他會用最高標準謹守分際，議會中這麼多令人尊敬的議員，相信一定會代替所有市民對他做最嚴格的檢驗，請大家放心。