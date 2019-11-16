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12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投林區管理處員工及國家森林志工今天上午前往合歡山區舉辦淨山活動，120名志工捲起衣袖拿著夾子及垃圾袋，穿梭在箭竹林中撿拾遊客棄置的垃圾，一個上午清出20大包垃圾，以菸蒂和衛生紙最多，除了愛護山林，顯見遊客的公德心也有待加強。

合歡山區是國內最著名的賞雪勝地，秋冬更為最容易看到雲海的季節，常見壯闊的雲海宛如海浪般，縹緲翻騰而來，搭配層層山巒有如潑墨山水畫，是遊客最愛捕捉的風景。每年眾多遊客的造訪，但是造成遍地紙屑、垃圾，不僅有礙觀瞻，破壞山林美感，並對高山生態造成莫大衝擊！

南投林區管理處與東勢林區管理處、花蓮林區管理處及太魯閣國家公園、特有生物研究保育中心今天上午舉辦「108年秋季合歡山淨山活動」，各單位號召熱愛山林的員工、眷屬、志工參加，分別到合歡主峰、東峰、北峰、石門山、昆陽、武嶺等景點淨山。

參與的志工穿越箭竹林，撿拾垃圾。陳姓志工說，合歡山景色優美，沒想到翻開箭竹林，裡面有不少垃圾，有寶特瓶、泡麵碗，但菸蒂和衛生紙最多，保護山林觀念和公德心都要加強，不然天乾物燥菸蒂引發火警，將對山林美景造成無法挽回的傷害。期待這次拋磚引玉的淨山活動，能傳達給遊客們，在遊賞山林之美之餘，能將垃圾攜回處理，不要將留在自然環境中。

120名志工今天在合歡山淨山，清出20大包垃圾，箭竹林中有不少菸蒂、衛生紙，讓志...
120名志工今天在合歡山淨山，清出20大包垃圾，箭竹林中有不少菸蒂、衛生紙，讓志工擔心引發山林火警。圖／南投林管處提供
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120名志工今天在合歡山淨山，清出20大包垃圾，箭竹林中有不少菸蒂、衛生紙，讓志...
120名志工今天在合歡山淨山，清出20大包垃圾，箭竹林中有不少菸蒂、衛生紙，讓志工擔心引發山林火警。圖／南投林管處提供
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合歡山衛生紙太魯閣國家公園

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