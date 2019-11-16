合歡山箭竹林清出菸蒂衛生紙 志工感嘆：母湯喔

2019-11-16 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投林區管理處員工及國家森林志工今天上午前往合歡山區舉辦淨山活動，120名志工捲起衣袖拿著夾子及垃圾袋，穿梭在箭竹林中撿拾遊客棄置的垃圾，一個上午清出20大包垃圾，以菸蒂和衛生紙最多，除了愛護山林，顯見遊客的公德心也有待加強。

合歡山區是國內最著名的賞雪勝地，秋冬更為最容易看到雲海的季節，常見壯闊的雲海宛如海浪般，縹緲翻騰而來，搭配層層山巒有如潑墨山水畫，是遊客最愛捕捉的風景。每年眾多遊客的造訪，但是造成遍地紙屑、垃圾，不僅有礙觀瞻，破壞山林美感，並對高山生態造成莫大衝擊！

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南投林區管理處與東勢林區管理處、花蓮林區管理處及太魯閣國家公園、特有生物研究保育中心今天上午舉辦「108年秋季合歡山淨山活動」，各單位號召熱愛山林的員工、眷屬、志工參加，分別到合歡主峰、東峰、北峰、石門山、昆陽、武嶺等景點淨山。