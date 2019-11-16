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「父初餃子」公益著色比賽 捐款3個台中社福單位

2019-11-16 13:02聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

將父親最溫柔的初心，捐款送愛到有需要的地方！邁絡藝能承辦「父初餃子」全國公益著色比賽頒獎，約2000名參賽者，選出94名得獎者。

這次全台小朋友一同共襄盛舉參與此次的公益著色比賽，小朋友們都卯足全力，發揮了創意來著色，更讓評審老師們驚嘆連連，而小朋友們不只是參與了著色比賽，也同時參與公益活動，一舉兩得。

主辦單位「佰得納國際股份有限公司」執行長洪宗義表示，「父初餃子」名字就有「付出」的含意，希望能將這股風氣導入到各個企業，他們也會定期捐款送愛到各個地方，小小付出，大大公益，不忘初心。

「父初餃子」的初心來自4個爸爸的愛，他和醫師、設計師、機械企業家3個好友一起成立品牌，「父初餃子」最特別是全手工水餃，台灣水餃第一榮獲國際A.A.三星無添加認證，每一顆餃子不添加蒜、麻油、醬油、酒，純食材的口感，兼顧美味與品質，也要讓愛分享出去。

洪宗義說，父初餃子會將小朋友的作品都保存好，每收回一張作品，捐款3元，不只如此，父初餃子也結合各界企業一同響應，感謝瓏昇實業公司、和和機械公司、二呆飯糰連鎖企業、瑛誼綠科技股份有限公司、阮春閔小兒科診所、威格國際保全事業機構、大讚資訊系統公司、萬代福影城，音樂屋室內樂團一同捐款。

這次捐款將由台中市政府社會局代表轉給：台中市德幼兒少之家、台中市向陽兒少之家、台中市沙鹿兒少之家。

邁絡藝能承辦「父初餃子」全國公益著色比賽頒獎，約2000名參賽者，選出94名得獎...
邁絡藝能承辦「父初餃子」全國公益著色比賽頒獎，約2000名參賽者，選出94名得獎者，佰納得國際執行長（右一）把比賽金額捐款給3個公益團體。記者喻文玟／攝影
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捐款台中市

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