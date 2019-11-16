南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能
2019-11-16 11:42
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
為加強山林守護，南投林區管理處將招考約僱森林護管員6人含原住民族保障名額1名，負責森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護及其他森林護管法規規定相關工作，報名日期至12月9日止。
南投林管處長李政賢說，森林護管員將在第一線從事森林保護的工作，歡迎身心健康，體格健壯，能耐勞苦，熱愛及勝任高山地區林野工作者報考。招考分兩階段甄試，第一階段為術科測驗，第二階段為筆試及口試，12月28日、29日（星期六、日）舉行。相關甄試簡章及報考可至南投林區管理處網站下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。南投林區管理處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）。
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