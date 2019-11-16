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南投林管處招考森林護管員 要有這兩項技能

2019-11-16 11:42聯合報 記者江良誠／南投即時報導

為加強山林守護，南投林區管理處將招考約僱森林護管員6人含原住民族保障名額1名，負責森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護及其他森林護管法規規定相關工作，報名日期至12月9日止。

南投林管處長李政賢說，森林護管員將在第一線從事森林保護的工作，歡迎身心健康，體格健壯，能耐勞苦，熱愛及勝任高山地區林野工作者報考。招考分兩階段甄試，第一階段為術科測驗，第二階段為筆試及口試，12月28日、29日（星期六、日）舉行。相關甄試簡章及報考可至南投林區管理處網站下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。南投林區管理處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）。

甄試學歷資格，高中以上學校森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者或具有公務人員普通考試林業技術或水土保持工程類科應考資格者。具有原住民族身分並持有證明文件者，高級中等以上學校畢業不限就讀科系。

森林護管員要巡防高山林班地，也要測驗騎乘循環檔車。圖／南投林管處提供
森林護管員要巡防高山林班地，也要測驗騎乘循環檔車。圖／南投林管處提供
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南投縣林管處招考森林護管員，要測驗負重跑步。圖／南投林管處提供
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