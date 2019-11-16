金讚！大墩7米燈光裝置「槿綻」幫2020台灣燈會暖身
2019-11-16 10:38
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
2020台灣燈會在台中，台中市文化局率先透過藝文場館，打造燈光環境營造率先點亮大墩文化中心，幫12月21日將在文心森林公園開跑的副展區暖身。
文化局指出，2020台灣燈會副燈區耶誕節前開跑，明年2月8日后里馬場、森林園區正式登場，大墩文化中心也以「璀璨台中」為主題，重新改造中心大門，將70盞流星燈具布置門楣兩側，營造星光迎賓大道，映襯2020台灣燈會展區資訊。
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流星燈具粼粼似水的閃爍意象，呼應中心外牆原有的川流裝置，更與緊鄰的梅川公園互通聲息，以定時點亮的方式，途經五權路及英才路的市民「添燈」，同時感受燈會氛圍與浪漫幸福環境的藝術美學。
文化局說，去年館內大廳最吸引眼球、由天然染大師陳景林操刀的「槿綻」，以50朵大小不一、各種色彩的花朵，螺旋懸吊於大廳充分採光玻璃帷幕下高達7米的裝置藝術。文化中心
在空氣對流下自然輕微擺動，作品以「朱槿花」俗稱燈籠花當創作題材，「槿綻」更有諧音「金讚」之意；白天五彩繽紛，夜晚絢爛奪目，美不勝收，形塑花燈結合現代科技的慶典氛圍。
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