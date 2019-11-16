中市社照關懷據點將達400處 社會局規劃「老少共好」

2019-11-16 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市社區照顧關懷據點邁入第14年，截至今年9月底已成立388處，預計年底前達400處，目前170處據點更加值辦理C級巷弄長照站服務，提供長者關懷訪視、諮詢及轉介、餐飲服務、健康促進及預防延緩失能照護方案。

社會局表示，台中的社區據點近年開始轉型，採「主題性專案」規畫，以去年為例，有11項以花為主題項專案，明年要做的是「長輩文化藝術傳承」，包括民俗舞蹈、藝術團體、長輩拿手菜、竹編藝術12項。

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社會局長青科表示，關懷據點以「主題專案」規畫好處不少，可以成為市政亮點，並且串連據點彼此的能量，2020年要主打「老少共好」，盼結合大學、幼兒園、國小資源導入，讓有意從事長照工作的大學生，提前開始了解長照方案，幼兒園小朋友、國小學生能跟長輩學技藝傳承。

長青科舉例，例如大甲區的關懷據點就有技藝傳承的優勢，長輩可教竹編藝術；其他據點的長輩各有專長，例如教拿手菜、包粽子、做元宵。

參與據點活動的林奶奶在長輩拿手菜活動課程中當小老師，她表示，教其他人做肉粽時，被叫「老師」很不好意思，但很有成就感；陳爺爺分享竹編藝技藝，湧上以前學竹編的回憶，還把素材帶回家跟孫子一起做。