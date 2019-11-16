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影／熱血牙醫克難投入無醫村醫療 仁愛國中畢業0齲齒

2019-11-16 10:37聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

南投縣牙醫師公會巡迴醫療團由35名牙醫師共同成立，9年來前進南投偏鄉無醫村巡迴服務，除了3處醫療站有固定設備外，其餘91處醫療點只能靠醫師自備躺椅等克難治療，最令這群牙醫欣慰的是偏鄉學童在9年的治療與追蹤，以仁愛鄉為例，學童國中畢業時，齲齒率幾近於零，如今伴隨學童成長的牙醫僅剩15人，平均近70歲，牙醫仍持續做下去。

健保署中區業務組統計，全國有82個鄉鎮區沒有牙醫診所，其中，南投縣仁愛鄉目前仍無牙醫診所，仁愛鄉社區醫療站是由台中市牙醫師公會支援，牙醫巡迴點由南投縣牙醫師公會巡迴醫療團執行。

南投縣牙醫師公會理事長吳健民說，南投縣設置3處醫療站、72處學校醫療點、19個社區醫療點，去年提供1650個診次、服務8475病患人次。經過9年努力，不但偏鄉民眾急、慢性牙疾獲舒緩，偏鄉學童的齲齒率獲改善。

他指出，以仁愛鄉為例，國小學童有6年接受牙醫入校園醫療及保健照護，上國中後，又有3年牙醫入校園蹤及保固照護，在國中畢業時，齲齒率幾近於零。

吳健民認為，巡迴療團遇到最大問題是醫師老化，如今剩15人，平均近70歲，體力與健康每況愈下，沒有年輕新血加入，恐面臨後繼無人而被迫停止的窘境，盼政府鼓勵年輕醫師加入，改善巡迴醫療環境。

吳健民說，除了地利、中寮、霧社3處醫療站固定醫診療設備外，其他91醫療點只能靠醫師自備診療設備，他帶著一把躺椅、照明頭燈和空壓機，翻山越嶺到部落看診，自己所在就是行動診療室，克難看診，一個診次看下來，腰都挺不起來，至今仍盡心盡力、努力付出。

牙醫吳健民在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療...
牙醫吳健民在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療。記者趙容萱／攝影
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牙醫師吳健民（左）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為...
牙醫師吳健民（左）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療。記者趙容萱／攝影
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牙醫師吳健民在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治...
牙醫師吳健民在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療。圖／牙醫師吳健民
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牙醫師吳健民（右）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為...
牙醫師吳健民（右）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療。記者趙容萱／攝影
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牙醫師吳健民（左一）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，...
牙醫師吳健民（左一）在巡迴醫療時，必須克服場地限制，自備躺椅、耗材、氣動幫浦等，為學童治療。記者趙容萱／攝影
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牙醫醫師偏鄉

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