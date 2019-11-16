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台中歌劇院 手語導覽「劇場大冒險」

2019-11-16 00:07聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中國家歌劇院安排手語老師讓聽障者同步透過手語翻譯，認識舞台、燈光、特效、介紹劇...
台中國家歌劇院安排手語老師讓聽障者同步透過手語翻譯，認識舞台、燈光、特效、介紹劇場空間。 圖／台中國家歌劇院提供
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誰說劇場只能用看的！台中國家歌劇院劇場導覽介紹舞台奧秘，今年「無障礙」大突破，安排手語老師讓聽障學生透過同步手語翻譯，認識舞台、燈光、特效、介紹劇場空間，2020年還要再推全新升級版，讓更多身障朋友體驗「劇場大冒險」。

藝術總監邱瑗重視教育推廣，去年底嘗試「無障礙導覽」，今年擴大服務聽障觀眾，安排手語老師王興嬙、吳俊鋒、蕭匡宇同步手語翻譯「劇場大冒險」，邀35名台北啟聰學校學生體驗，回響熱烈，聽障觀眾也有專屬手語建築、植栽導覽。

「劇場大冒險」每場90分鐘，先安排15分鐘的小品演出，再由演出技術部舞台組、燈光組技術專員講解，示範飛機起降、雷雨等音效、繽紛落下的流星雨、大雨過後鮮豔奪目的彩虹、怒浪海濤。

台中國家歌劇院「劇場導覽」貼心安排手語老師，讓聽障者同步透過手語翻譯，認識劇場空...
台中國家歌劇院「劇場導覽」貼心安排手語老師，讓聽障者同步透過手語翻譯，認識劇場空間。 圖／台中國家歌劇院提供
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3名手語老師熟悉導覽流程，能同步即席手語翻譯，講師只要講慢一點點，聽障者和一般觀眾同步體驗各種舞台效果，聽障者也可用手語提問，例如「想再看一次流星雨」、「快速換裝」，滿足聽障朋友的需求。

參加「劇場大冒險」的觀眾，印象深刻是每個人皆可站上大劇院舞台，體驗從演出者的視角，一覽大劇院觀眾席；最難忘是體驗「升降舞台」下降到7.5米深劇場地下層。

「劇場大冒險」也會示範音效，把燈光關閉，這對一般觀眾來說「打開耳朵就好」，但聽障者看不到，要幫手語老師留一盞燈，以手語解說讓聽障者知道是什麼狀況。

邱瑗表示，「劇場大冒險」已破5000人次報名，2020年將推出全新升級版，加入極光、下雪、更多元的特效，歌劇院也在討論針對自閉症、不同身障類別的觀眾開發導覽方式，讓歌劇院變成「無障礙」友善劇場。

劇場身障

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