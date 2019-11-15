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新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

2019中台灣農業博覽會11月9日在台中市新社區種苗改良繁殖場繽紛登場，彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，呈現海牛養蚵文化及輕旅遊風格，每天吸引參觀人潮；縣府農業處長邱奕志今天說，最吸睛的是入口意象，分別用彰化優質的珍珠芭樂和紅龍果，及多肉植物打造的2顆愛心，是參觀者拍照打卡的焦點。

今年中台灣農博除有彰化、台中、南投及苗栗等4個主題館，最大的特色是結合台中市新住鄉花毯節、及種苗改良場的花海同時呈現，遊客一天也逛不完，讚不絕口。邱奕志說，中農博活動到12月1日結束，現場有200個展售攤位，彰化農友和青創攤位有30個，11月23、24日兩天是彰化周主題活動，。

邱奕志說，珍珠芭樂和紅龍果打造的入口意象，工作人員隨時會更換芭樂和紅果，讓入口意象保持新鮮誘人。另外，縣府也設計葡萄和紅龍果仙子，因造型可愛，非常搶眼，每天從早到晚都有遊客搶著合照。

「彰化館」佈置展現彰化縣優質農業，館內規劃不同主題展區，呈現彰化規模生產、綠色生態及樂活生活的農業型態，與彰化縣為開拓內外銷市場，增進農民收益的優質花卉及農業產品，以及為提升市場能見度、增加內外銷機會與增進農民收益的用心和努力。

邱奕志說，彰化館以實境的方式讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴，活動期間還有限量「彰化優鮮尋寶打卡」活動，參加民眾可獲得彰化縣優質農特產品。

11月23日及24日的舉辦「彰化周」主題活動，農業處將安排「彰化優鮮在地食材大講堂」農特產品限量品嘗、有獎徵答、行銷彰化縣農特產品，與彰化縣縣內農會家政班表演等與民眾同樂，展現家政班成員的熱情與活力。

中台灣農業博覽會彰化館展現彰化多肉植物。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館展現彰化優質的花卉。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館有葡萄和紅龍果仙子，非常吸睛。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會登場後，彰化館每天都吸引參觀人潮。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館的入口意象，是運用珍珠芭樂和紅龍果打造，長寬各2公尺。圖／...
中台灣農業博覽會彰化館的入口意象，是運用珍珠芭樂和紅龍果打造，長寬各2公尺。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館呈現八卦山豐富的生態，和彰化優鮮農特產品。照片／縣府農業處...
中台灣農業博覽會彰化館呈現八卦山豐富的生態，和彰化優鮮農特產品。照片／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館展現全世界獨有的海牛文化。圖／縣府農業處提供
中台灣農業博覽會彰化館展現全世界獨有的海牛文化。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會登場後，彰化館每天都吸引參觀人潮。圖／縣府農業處提供
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中台灣農業博覽會彰化館有葡萄和紅龍果仙子，非常吸睛，是參觀者照打卡的焦點。圖／縣...
中台灣農業博覽會彰化館有葡萄和紅龍果仙子，非常吸睛，是參觀者照打卡的焦點。圖／縣府農業處提供
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紅龍果農民

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