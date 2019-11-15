新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



2019中台灣農業博覽會11月9日在台中市新社區種苗改良繁殖場繽紛登場，彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，呈現海牛養蚵文化及輕旅遊風格，每天吸引參觀人潮；縣府農業處長邱奕志今天說，最吸睛的是入口意象，分別用彰化優質的珍珠芭樂和紅龍果，及多肉植物打造的2顆愛心，是參觀者拍照打卡的焦點。

今年中台灣農博除有彰化、台中、南投及苗栗等4個主題館，最大的特色是結合台中市新住鄉花毯節、及種苗改良場的花海同時呈現，遊客一天也逛不完，讚不絕口。邱奕志說，中農博活動到12月1日結束，現場有200個展售攤位，彰化農友和青創攤位有30個，11月23、24日兩天是彰化周主題活動，。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

邱奕志說，珍珠芭樂和紅龍果打造的入口意象，工作人員隨時會更換芭樂和紅果，讓入口意象保持新鮮誘人。另外，縣府也設計葡萄和紅龍果仙子，因造型可愛，非常搶眼，每天從早到晚都有遊客搶著合照。

「彰化館」佈置展現彰化縣優質農業，館內規劃不同主題展區，呈現彰化規模生產、綠色生態及樂活生活的農業型態，與彰化縣為開拓內外銷市場，增進農民收益的優質花卉及農業產品，以及為提升市場能見度、增加內外銷機會與增進農民收益的用心和努力。

邱奕志說，彰化館以實境的方式讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴，活動期間還有限量「彰化優鮮尋寶打卡」活動，參加民眾可獲得彰化縣優質農特產品。