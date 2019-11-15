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防汛監測也走大數據！3河局建構台中南投防汛監測網

2019-11-15 18:43聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

經濟部水利署第三河川局過去監測河川沿線堤防安全，靠目測或儀器現場測量，如今也走大數據。三河局長白烈燑說明，三河局首波推動大甲溪智慧河川建置計畫，已在大甲溪沿線20處裝設沖刷粒子、傾斜儀、地震儀等儀器，透過電腦連線、大數據分折，強化防汛應變能力，這項智慧河川建置計畫將擴及台中大安溪、南投烏溪，預計台中、南投防汛監測網將在今年底發包，明年底完成建置。

白烈燑說，過去每每颱風、汛期季節，河川局人員必須冒著大風大雨前往監測，靠目測堤防基礎的高灘覆土沖刷程度，或者利用透地雷達測試堤防是否有遭洪水掏空，如今透過建置沖刷粒子、傾斜儀及地震儀等監測設備等智慧河川建置，就能即時掌握災情，提升應變能力。

三河局從去年6月推動大甲溪智慧河川建置計畫，今年8月先完成南勢、東勢堤防及埤豐、新庄子護岸等四處，安裝沖刷粒子、傾斜儀及地震儀等監測設備，今年10月完成大甲溪沿線16處堤段安裝沖刷粒子、傾斜儀、流量站等監測設備，及LED警示看板等。此外，三河局也將物聯網科技導入河川管理，預計明年在大甲溪沿線建置越堤路管制路閘及水門監測設備。

白烈燑指出，三河局也把大甲溪智慧河川的經驗，推廣到大安溪及烏溪水系，建構台中、南投地區防汛監測網，也就是在大安溪、烏溪建置現地監測設備、越堤路閘、水門監測設施及系統強化，預計今年底發包，明年底完成設置。

經濟部水利署第三河川局大甲溪智慧河川建置計畫，在大甲溪沿線堤防透過沖刷粒子、傾斜...
經濟部水利署第三河川局大甲溪智慧河川建置計畫，在大甲溪沿線堤防透過沖刷粒子、傾斜儀、地震儀等儀器來防汛監測。圖／三河局提供
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