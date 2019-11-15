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彰化縣與TOTO台灣東陶簽合作備忘錄 將展示長照產品

2019-11-15 18:17聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣長王惠美訪日交流，昨天與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理山村徹簽定合作備忘錄，未來TOTO將進駐位於鹿港的彰化水五金精品館，設立展示照護輔助設施及機能衛浴設施體驗推廣專區，盼也能帶動長照設施及地方產業發展升級至與國際同步契機。

王惠美率縣府團隊與彰化縣水五金產業發展協會訪問團參訪日本知名相關產業，昨天參訪日本知名TOTO衛浴公司位於新宿的技術展示中心，也在彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳與金屬工業研究發展中心副執行長魏嘉民等人共同見證下，與日本TOTO台灣東陶公司簽署簽署合作備忘錄(MOU)。

王惠美說，彰化鹿港地區在2016年設立水五金創新精品館，這次簽署MOU，希望台灣東陶能將先進、人性化以及長照相關的產品帶到精品館展示，讓更多的民眾體會日照、長照在衛浴設備中的重要性。業界一起為無障礙空間及長照努力，期許透過台日交流，把關鍵的、新的技術、品牌觀念深植到彰化水五金產業界，透過交流讓彰化水五金更加發達，立足台灣、放眼天下。

彰化縣鹿港頂番婆地區的水五金產業每年約有500至600億的產值，有水龍頭故鄉的美稱，王惠美說，為了把彰化好的產品行銷到世界各國，讓產業更加精進，這次在TOTO株式会社的安排下，參訪這家百年衛浴的老店，她對TOTO公司貼心的無障礙空間規劃及不同年齡層服務設計，留下深刻的印象，TOTO對於每個使用者的感受非常用心，就是這份貼心的精神造就了百年的事業，過去都沒有注意到，原來衛浴設備的使用佔了一生中1到2年的時間，所以如何讓水五金發光發熱以及造福更多鄉親及長照的長者就更加重要了。

山村徹表示，TOTO株式会社已經有102年的歷史，而TOTO台灣子公司台灣東陶公司也已經滿32週年，TOTO並不單單只是銷售衛生陶瓷、五金等產品，也致力於提升衛浴文化，從他31年前進入公司到現在，日本的衛浴環境已經有很大的改變。希望未來與台灣政府及相關單位與協會共同努力配合，提升台灣整體衛浴環境與水準，今天簽訂MOU，就是往這目標踏出第一步。

彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳說，彰化縣府團隊安排彰化縣水五金到日本建築展參展及創新應用技術交流參訪活動等，讓水五金能夠在伸展國際的視野上有所進步、看得更清楚，縣府能代表水五金的聚落，與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶簽署合作備忘錄，希望能以此為啟動台日企業合作開端，提升在地產業的製程技術及產品的關鍵技術，並提升鹿港鎮水龍頭故鄉的國際知名度。

彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理...
彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理山村徹簽定合作備忘錄，未來TOTO將進駐位於鹿港的彰化水五金精品館，設立展示照護輔助設施及機能衛浴設施體驗推廣專區。圖／彰化縣府提供
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彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理...
彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理山村徹簽定合作備忘錄。圖／彰化縣府提供
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彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理...
彰化縣長王惠美訪日交流，昨天並與日本TOTO株式会社台灣子公司台灣東陶公司總經理山村徹簽定合作備忘錄，未來TOTO將進駐位於鹿港的彰化水五金精品館，設立展示照護輔助設施及機能衛浴設施體驗推廣專區。圖／彰化縣府提供
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