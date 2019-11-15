蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



民進黨台中市第五選區北北屯立委參選人莊競程17日下午2點30分，在北屯一德洋樓旁公園舉辦「蔡英文、莊競程聯合競選總部」成立大會，莊競程競選總部今天收到署名「台中市長盧秀燕」致贈的花籃，上頭寫有「祝蔡英文總統莊競程立委候選人聯合競選總部成立圓滿成功」，引起議論。

台中市新聞局長黃國瑋說，近期台中各公職人選參選人競選總部陸續成立，盧市長基於禮貌，依例都會致贈參選人競選總部花籃，除表達心意，也是期盼不分黨派的參選人，都可以齊心協力為台中建設打拚，為台中人民福祉共同努力。至於花籃上的「圓滿成功」是指預祝參選人競選成立，典禮活動圓滿順利。

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莊競程說，感謝台中市長盧秀燕的祝福，但同時也期盼盧能在這場選戰中，秉持行政中立的原則。他是政治素人，也是首次參與選舉，但盧市長還會關心他成立競選總部，讓他非常的驚訝，同時也非常的感謝。但是他還是不忘向盧市長提醒，希望他在這場選戰中，能夠秉持行政中立的原則。

蔡英文、莊競程聯合競選總部成立大會將邀請到前行政院長賴清德，行政院副院長陳其邁，立法院副院長蔡其昌，以及交通部長林佳龍等人到場加油打氣，並邀請藝人郭子乾扮不同分身為莊競程助選，台語天后詹雅雯獻唱多首動聽歌曲。

莊競程指出，他的專業是醫學工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，目前台灣健保一年的支出超過7千億元，且台灣在2025年就即將面對超高齡化社會的挑戰，年輕人跟下一代在老人化跟少子化兩個問題的夾擊之下，未來的負擔將會非常沉重。因此他提出預防醫學的概念，並提出55歲民眾免費失智症篩檢，目標就是要維持老人家的健康，這樣可以降低健保負擔，也可以降低年輕人跟下一代的負擔，「長輩顧得好，子女沒煩惱」。