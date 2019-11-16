2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00 文／ 台中市客家事務委員會 提供



2020台灣燈會在台中，在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，市府規劃以台中市的「母親之河--大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域所流經之和平、東勢、新社、石岡、豐原等五個客家重點發展區，以一區一特色之概念營造各區的節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河」大甲溪流域風華，自2020年2月8日至2月23日展出，歡迎民眾屆時蒞臨觀賞。

2020台灣燈會「漫遊客家庄燈區--新社意象燈區」主題為「綺麗花都」，由藝術家楊海茜老師率領三十多位客家婦女鉤織高手，首次挑戰有別於以往平面或幾何編織法的「立體鉤織法」運用於台灣燈會的創新手法。

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新社「綺麗花都」意象燈區創作示意圖 圖／台中市客家事務委員會 提供 分享 facebook

新社區為臺中市第二大客家聚落，由於大甲溪沖積與搬運作用形成「新社河階群台地」，區內種植了上萬株的山櫻花，昂首的姿態如同花語般熱烈、純潔、高尚，美不勝收的景緻讓無數人著迷，加上大量的菌菇產業及民宿群，被譽為台灣花都，也是台中的後花園，每年2月新社春櫻滿山，緋紅的山櫻花繽紛綻放，艷麗的吊鐘小花讓櫻木花道充滿浪漫的景緻。

來自台中眷村的楊海茜老師，是大型鉤織創作的藝術家，第一時間就挑選新社燈區來創作，老師認為這是一種契機與磨練，結合教學施作並濟，大膽呈現山櫻花造型，經過不斷嘗試摸索，透過極具特色的編織、鉤織藝術，一鉤一織慢慢展現一朶朶緋櫻的嬌豔，上百朵的櫻花，數量龐大、工序繁複且費時，預計花費2個月才能製成，並創作出五米高的山櫻花樹，呈現新社嬌豔的山櫻花之美，並透過燈飾的點綴，在夜幕降臨時更呈現出光彩奪目的繁花風情，並搭配新社遠近馳名的香菇，使新社意象更為具體，新春期間來到台中的後花園賞櫻的同時，也別忘了順道到后里花花步道「漫遊客家庄」燈區欣賞楊老師的「綺麗花都」創作。

楊海茜老師(左二)與學員一同鉤織山櫻花朵 圖／台中市客家事務委員會 提供 分享 facebook

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