老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市78歲李奶奶與55歲兒子同住，因身體功能逐漸退化，由兒子照顧，已有8年都是靠兒子擦澡，經台中市南區福平里長張啟龍、福平里愛鄰守護隊拜訪後，通報衛福部台中醫院提供協助，李奶奶的兒子說出「媽媽8年來僅擦澡，很希望媽媽能享受泡泡澡」，長照個管師幸秋香居中連結長照服務，並且連繫沐浴車到宅服務，一圓李奶奶泡澡的心願。

李奶奶的兒子表示，媽媽8年前身體逐漸衰退，他因身材瘦弱，無法獨自帶媽媽上下樓梯，連帶媽媽到浴室沖澡都有困難，8年來僅能協助媽媽在床邊擦澡，也未曾下樓外出就醫，4年前媽媽接受腰椎骨刺手術後，無法久坐，身體功能逐漸退化到長期臥床，幸好張啟龍里長及愛鄰守護隊提供即時關懷，轉介至台中醫院幫忙。

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台中醫院長照個管師幸秋香長期關注長照需求個案，主動關懷個案家庭沒說出口的需要。幸秋香說，最令她感動的是李奶奶兒子的孝心，經由她聯繫長照服務，到宅沐浴車開到李宅樓下，提供服務；李奶奶下水的那一剎那，對她露出微笑說「好舒服，真謝謝妳的幫忙」，李奶奶的兒子嚇一跳，說「媽媽從來沒有說過這麼多話。」

幸秋香分享，照護李奶奶的過程中，從一開始被拒之千里到逐漸走入，家屬才卸下心防。李奶奶8年來無法上下樓梯、沒有就醫，幸好仰賴長照服務，也結合居家醫療團隊林恆立診所，每周三固定到宅診療，才得以解決。這是幸秋香護理師感受到因為她，讓長輩感到很窩心，眼淚不由自主的流下來，又是充滿意義的一天。