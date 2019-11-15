老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡
2019-11-15 16:22
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
台中市78歲李奶奶與55歲兒子同住，因身體功能逐漸退化，由兒子照顧，已有8年都是靠兒子擦澡，經台中市南區福平里長張啟龍、福平里愛鄰守護隊拜訪後，通報衛福部台中醫院提供協助，李奶奶的兒子說出「媽媽8年來僅擦澡，很希望媽媽能享受泡泡澡」，長照個管師幸秋香居中連結長照服務，並且連繫沐浴車到宅服務，一圓李奶奶泡澡的心願。
李奶奶的兒子表示，媽媽8年前身體逐漸衰退，他因身材瘦弱，無法獨自帶媽媽上下樓梯，連帶媽媽到浴室沖澡都有困難，8年來僅能協助媽媽在床邊擦澡，也未曾下樓外出就醫，4年前媽媽接受腰椎骨刺手術後，無法久坐，身體功能逐漸退化到長期臥床，幸好張啟龍里長及愛鄰守護隊提供即時關懷，轉介至台中醫院幫忙。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台中醫院長照個管師幸秋香長期關注長照需求個案，主動關懷個案家庭沒說出口的需要。幸秋香說，最令她感動的是李奶奶兒子的孝心，經由她聯繫長照服務，到宅沐浴車開到李宅樓下，提供服務；李奶奶下水的那一剎那，對她露出微笑說「好舒服，真謝謝妳的幫忙」，李奶奶的兒子嚇一跳，說「媽媽從來沒有說過這麼多話。」
幸秋香分享，照護李奶奶的過程中，從一開始被拒之千里到逐漸走入，家屬才卸下心防。李奶奶8年來無法上下樓梯、沒有就醫，幸好仰賴長照服務，也結合居家醫療團隊林恆立診所，每周三固定到宅診療，才得以解決。這是幸秋香護理師感受到因為她，讓長輩感到很窩心，眼淚不由自主的流下來，又是充滿意義的一天。
台中市衛生局長曾梓展提醒民眾，台中市政市積極推動長照2.0，凡家中有失能、失智患者，日常生活若需他人協助，可撥打1966長照專線，由台市府衛生局照顧管理專員到府評估，協助失能、失智患者善用長照資源並獲得妥善照顧。
留言