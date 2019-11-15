台中豐原南嵩里活動中心漏水 花300萬修繕再加碼裝冷氣

2019-11-15 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市豐原區南嵩里活動中心自2007年落成啟用後，除內部設備零星修繕外，10多年來皆未進行建築物整修，屋頂、牆面嚴重龜裂滲水，台中市長盧秀燕今年3月動支300萬元預備金修繕，再投入20萬元預算新裝冷氣。盧秀燕今出席完工啟用典禮表示「我說到做到」，活動中心多年漏水沒人處理，市府得知後立即改善，還給里民安全舒適的活動空間。

盧秀燕表示，之前行動市政會議移師至豐原，南嵩里長劉玉玲反映活動中心漏水，她立即請人現勘，發現問題嚴重需優先處理，請區公所儘速進行漏水修繕工程，並新裝冷氣設備。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

盧秀燕提到，她十分重視豐原的建設，包括豐原國民運動中心丶豐原轉運中心今年都已開工，同時恢復老人健保補助丶升級再加值托育補助銜接0至6歲等政策都逐一兌現，就是要減輕年輕家庭負擔。

立委江啟臣表示，中88縣道東陽路日前嚴重崩塌走山，由於是豐原、新社唯一聯外道路，市府已編列3000多萬元經費，預估水土保持計畫通過，明年可動工。另外，明年市府也將活化再造中正公園，連同公園前的旱溪也一起整治，未來南嵩、南坑、中坑、北坑、連接到旱溪將形成綠色廊帶。