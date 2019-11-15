進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



2020台灣燈會由台中市政府主辦，市長盧秀燕強調要辦史上最長的台灣燈會，副燈區預定12月21日開燈。國民黨議員李中今天質詢時，發現台灣燈會官網空白一片，只有12個字「2020台灣燈會在台中／天」，質疑進度落後。觀旅局長林筱淇說，網站與各燈區努力籌備中，副燈區會準時開燈。

李中也質疑，觀旅局調整組織規程，但沒有送市政會議審議，也沒有送議會備查，連帶的觀旅局109年度預算不合法，要求退回擱置觀旅局預算。

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台灣燈會命運多舛，主燈區位於花博后里、馬場園區與花舞館，明年2月開幕，副燈區在文心森林公園，提早到下月21日開幕。盧秀燕表示要打造史上最長的台灣燈會，從耶誕節一路玩到元宵節。

觀旅局在台北捷運站刊登巨幅廣告，李中今在議會業務質詢，拿出廣告看板上的QR Cord，請副市長陳子敬掃一掃，結果掃出來是台灣燈會官網，但內容一片空白，只有燈會倒數計時的字樣。

李中質疑各燈區工程進度慢，官網才會沒有資料可以上傳。林筱淇說，觀旅局負責副燈區，主題為生肖故事節慶燈區，目前正在趕辦中，12月21日會準時開燈；后里主燈區的動物狂歡燈區進度正常。

李中針對觀旅局的組織規程與109年預算，發現原本屬於旅遊行銷科的旅服中心管理業務、觀光企劃科負責的觀光事業促進民間參與計畫等，現在都轉移給祕書處負責；他質疑這些組織規程變動沒有送市政會議審議，也沒有送議會法規小組核備。