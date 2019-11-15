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進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

2020台灣燈會由台中市政府主辦，市長盧秀燕強調要辦史上最長的台灣燈會，副燈區預定12月21日開燈。國民黨議員李中今天質詢時，發現台灣燈會官網空白一片，只有12個字「2020台灣燈會在台中／天」，質疑進度落後。觀旅局長林筱淇說，網站與各燈區努力籌備中，副燈區會準時開燈。

李中也質疑，觀旅局調整組織規程，但沒有送市政會議審議，也沒有送議會備查，連帶的觀旅局109年度預算不合法，要求退回擱置觀旅局預算。

台灣燈會命運多舛，主燈區位於花博后里、馬場園區與花舞館，明年2月開幕，副燈區在文心森林公園，提早到下月21日開幕。盧秀燕表示要打造史上最長的台灣燈會，從耶誕節一路玩到元宵節。

觀旅局在台北捷運站刊登巨幅廣告，李中今在議會業務質詢，拿出廣告看板上的QR Cord，請副市長陳子敬掃一掃，結果掃出來是台灣燈會官網，但內容一片空白，只有燈會倒數計時的字樣。

李中質疑各燈區工程進度慢，官網才會沒有資料可以上傳。林筱淇說，觀旅局負責副燈區，主題為生肖故事節慶燈區，目前正在趕辦中，12月21日會準時開燈；后里主燈區的動物狂歡燈區進度正常。

李中針對觀旅局的組織規程與109年預算，發現原本屬於旅遊行銷科的旅服中心管理業務、觀光企劃科負責的觀光事業促進民間參與計畫等，現在都轉移給祕書處負責；他質疑這些組織規程變動沒有送市政會議審議，也沒有送議會法規小組核備。

林筱淇說，觀旅局內部組織沒有調整，只有工作內容調整。李中打斷林筱淇談話，質疑觀旅局沒有依法調整組織章程，就把預算書的工作項目自行調整，已經不合法，要求退回觀旅局109年全部預算。

國民黨議員李中質疑，台中市觀旅局組織規程不合法，要求退回109年度觀旅局預算。記...
國民黨議員李中質疑，台中市觀旅局組織規程不合法，要求退回109年度觀旅局預算。記者洪敬浤／攝影
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2020台灣燈會進度遭質疑，台中市觀旅局長林筱淇表示，12月下旬開幕的副燈區會準...
2020台灣燈會進度遭質疑，台中市觀旅局長林筱淇表示，12月下旬開幕的副燈區會準時點燈。記者洪敬浤／攝影
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2020台灣燈會副燈區12月21日就要開幕，國民黨議員李中發現，官網迄今仍空白，...
2020台灣燈會副燈區12月21日就要開幕，國民黨議員李中發現，官網迄今仍空白，只有12個字「2020台灣燈會在台中／天」，質疑進度落後。圖／取自「2020台灣燈會」官網
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台灣燈會林筱淇

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