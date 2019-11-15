老闆備課試教 新建美教廣興學童「黑」知識

2019-11-15 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



新建美是彰化芳苑傳承三代的製油企業，業者近年將黑芝麻契作重心從台南巿將軍區移至彰化，並發展出「油籽學堂」推廣健康飲食，總經理陳煥明今天到二林鎮廣興國小帶學生認識黑芝麻，推廣食農教育。

新建美近日獲得經濟部創業 50 年以上優良企業肯定，總經理陳煥明及粘瑜宸夫婦今天透過簡報影片、生產操作、封填包裝，引導低年級學生體驗學習，因是教學「初體驗」，昨天先將生產設備、芝麻植栽、文創商品和介紹展板搬運到學校，並找了高年級學生「試教」和「演練」，相當用心。

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陳煥明說，很憂心鄉村長大的孩子但對在地作物不見得比都巿孩子知道的更多，過去團隊專注提高生產品質，也希望讓下一代也能看見農業的價值。

學生洪煒智說，第一次看到芝麻長什麼樣子，小小一顆芝麻可以長出比我高的植物，學生顏依珊也說，黑芝麻倒進機器後就有黑黑的芝麻醬流出來，知道它很營養，每個小朋友都有一瓶，要帶回家和父母分享。

廣興國小近年來發展「文創青農」課程，希望建立在地子弟對農業創新和土地關懷，校長吳寶嘉表示，先前學校與「清靜田」和「四五莊園」等返鄉青農合作，但一直獨缺「在地企業」的協作，新建美的加入，對學校食農教育的深耕很有幫助，業者願意無償且花時間在基礎教育上，讓人感動。