親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨最新不分區出爐 曾銘宗第一、張顯耀入榜

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

老闆備課試教 新建美教廣興學童「黑」知識

2019-11-15 14:03聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

新建美是彰化芳苑傳承三代的製油企業，業者近年將黑芝麻契作重心從台南巿將軍區移至彰化，並發展出「油籽學堂」推廣健康飲食，總經理陳煥明今天到二林鎮廣興國小帶學生認識黑芝麻，推廣食農教育

新建美近日獲得經濟部創業 50 年以上優良企業肯定，總經理陳煥明及粘瑜宸夫婦今天透過簡報影片、生產操作、封填包裝，引導低年級學生體驗學習，因是教學「初體驗」，昨天先將生產設備、芝麻植栽、文創商品和介紹展板搬運到學校，並找了高年級學生「試教」和「演練」，相當用心。

陳煥明說，很憂心鄉村長大的孩子但對在地作物不見得比都巿孩子知道的更多，過去團隊專注提高生產品質，也希望讓下一代也能看見農業的價值。

學生洪煒智說，第一次看到芝麻長什麼樣子，小小一顆芝麻可以長出比我高的植物，學生顏依珊也說，黑芝麻倒進機器後就有黑黑的芝麻醬流出來，知道它很營養，每個小朋友都有一瓶，要帶回家和父母分享。

廣興國小近年來發展「文創青農」課程，希望建立在地子弟對農業創新和土地關懷，校長吳寶嘉表示，先前學校與「清靜田」和「四五莊園」等返鄉青農合作，但一直獨缺「在地企業」的協作，新建美的加入，對學校食農教育的深耕很有幫助，業者願意無償且花時間在基礎教育上，讓人感動。

老師江雋元說，今年廣興國小通過「教育部戶外教育計畫」、也在積極指導學生參加「網界博覽會」專題研究，透過公部門、新建美和學校的共營，二林四鄉鎮的「樂活青農」願景，一定可以實現。

廣興國小學生今天體驗自製黑芝麻。圖／廣興國小提供
廣興國小學生今天體驗自製黑芝麻。圖／廣興國小提供
分享
新建美總經理陳煥明今天指導學生黑芝麻產業知識。圖／廣興國小提供
新建美總經理陳煥明今天指導學生黑芝麻產業知識。圖／廣興國小提供
分享
彰化芳苑傳承三代的製油企業新建美，今天到廣興國小推廣黑芝麻教育。圖／廣興國小提供
彰化芳苑傳承三代的製油企業新建美，今天到廣興國小推廣黑芝麻教育。圖／廣興國小提供
分享

食農教育

相關新聞

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39

醫師繪圖記錄手術過程 辦展分享手術房「武功祕笈」

2019-11-15 13:10

iBike免費傷害險上路 投保率超低

2019-11-15 12:22

一中商圈有多塞？ 違停機車停好停滿

2019-11-15 11:32

影／公費流感疫苗今開打 台中準備73萬劑首波校園開打

2019-11-15 11:31

南投觀光亮點退燒 縣長：投資有效益

2019-11-14 23:23

劉峯松簽書會 揭與翁金珠情史

2019-11-14 23:17

挑戰人生下半場／老師變作家 蔡淇華啟發「隱形天才」

2019-11-14 23:13

台中遊具改善缺經費 2百多校沒得玩

2019-11-14 23:05

台中老校舍震損 中央補助少 改建牛步

2019-11-14 23:01

台中表揚衛生保健績優志工團隊 台中榮總是最大贏家

2019-11-14 19:24

走過921地震的下一哩路 台中邀國際學者看永續發展

2019-11-14 18:56

大選、2020台灣燈會 排擠中部社福年終募款

2019-11-14 18:42

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

公幼招生家長搶排隊 中市教局：3年公共化達兩百班

2019-11-14 17:48

議員爆台灣燈會壓榨輪值老師 中市教局：有編加班費

2019-11-14 17:40

劉峯松新書發表 與翁金珠話情事

2019-11-14 16:50

選立委何時請辭副市長 楊瓊瓔：依法辦理

2019-11-14 15:02

居民「三聲」無奈 溪州台一線路不平噪音吵到睡不著

2019-11-14 14:59

潭子聯合競總茶會 洪慈庸、林飛帆睽違4年再合體

2019-11-14 14:46

台中內新國小發明展得獎 區農會總幹事加碼獎勵金

2019-11-14 14:38

中央大方撒錢政策買票 中市議員：改建老舊教室很小氣

2019-11-14 14:14

遊具拉封鎖線學童沒得玩 議員：家長駡慘

2019-11-14 14:12

藥師當農夫3年種出低鉀蔬菜 「腎食堂」造福腎臟病友

2019-11-14 13:16

為農漁業缺工找出路 王惠美到日本無人機大廠取經

2019-11-14 13:14

南投沒有垃圾焚化爐 立委蔡培慧率環保署現勘掩埋場

2019-11-14 12:51

奧萬大周末部落賞楓音樂會 成人半票兒童免費

2019-11-14 12:27

大甲溪堤岸公園啟用 蔡其昌爭取2000多萬元已完工

2019-11-14 12:21

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

苗縣石虎保育自治條例 國民黨與改革連線2版本一讀通過

2019-11-14 17:47

日本高校師生四百多人畢旅到新豐高中 難忘養蜂體驗

2019-11-14 19:31

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

南方澳斷橋重建…鯖魚造型 耐久100年

2019-11-14 23:50

高屏冬蕉「1字頭」價位 蕉農鬱卒

2019-11-14 23:11

影／賴清德委託行輔選蔡適應獻唱 姪子議員高歌再出發

2019-11-14 19:19

20餘輛古董車隊環台 德國總理同款車最吸睛

2019-11-14 18:23

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

台鐵：高雄站年底減少9班柴聯車

2019-11-14 23:45

香蕉收入保險上路 旗山尚未破零、美濃賣4張

2019-11-14 19:45

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

三芝老舊公廁大改造 提升質感美化環境

2019-11-14 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top