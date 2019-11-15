首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏、2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 、35米大蜈蚣風箏都將飛上鹿港天空 ，鹿港鎮長許志宏說，鹿港東北季風風大，早期東石里有個鹽埕，東北季風來時，大人小孩都會去放風吹，是鹿港一大特色，今年首度舉辦風箏節，除了齊聚專業風箏好手，當天若穿唐裝旗袍等放風箏打卡還送小禮物，現場也有風箏DIY活動。

許志宏今天與多位鎮代和里長等為鹿港風箏節暖身宣傳，並由四線特技風箏團隊表演為活動揭開序幕，並製作春聯風箏，讓鹿港的天空提早迎新春。

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風箏節今年主題是「動物Fun風箏」，所以當天除了有鹿港吉祥物小鹿鹿氣囊風箏，還有山貓、猴子、豬等造型風箏齊聚一堂，還找來佩佩豬、史迪奇、小小兵等眾多熱門卡通人物，進行一場「童趣風箏秀」。並請到知名藝人蔡昌憲、果凍姐姐以及表演歌手欣樺琴聲到場演出。

風箏節還有「逐鹿英雄-平面風箏製作競賽」，優勝者能獨得高達1萬元的獎金，也有適合全家大小一起動手彩繪的DIY春聯風箏，歡迎民眾來大展創意，大顯身手。

許志宏說，靠海的鹿港，入秋後開始吹起的東北季風，為了防九降風先民運用智慧建造九曲巷，也是適合放風箏的季節，今年請到「亞洲國際風箏聯合會」偕同國內北中南近30位風箏達人來進行展演，並規畫一連串的體驗活動，要讓民眾體驗製作風箏及放飛風箏的樂趣，也希望藉由風箏節結合鹿港地區的景點，帶動小鎮「創新、創意、創生」，吸引更多國內外遊客前來鹿港做深度旅遊，體驗小鎮魅力。