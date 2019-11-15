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首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏、2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 、35米大蜈蚣風箏都將飛上鹿港天空 ，鹿港鎮長許志宏說，鹿港東北季風風大，早期東石里有個鹽埕，東北季風來時，大人小孩都會去放風吹，是鹿港一大特色，今年首度舉辦風箏節，除了齊聚專業風箏好手，當天若穿唐裝旗袍等放風箏打卡還送小禮物，現場也有風箏DIY活動。

許志宏今天與多位鎮代和里長等為鹿港風箏節暖身宣傳，並由四線特技風箏團隊表演為活動揭開序幕，並製作春聯風箏，讓鹿港的天空提早迎新春。

風箏節今年主題是「動物Fun風箏」，所以當天除了有鹿港吉祥物小鹿鹿氣囊風箏，還有山貓、猴子、豬等造型風箏齊聚一堂，還找來佩佩豬、史迪奇、小小兵等眾多熱門卡通人物，進行一場「童趣風箏秀」。並請到知名藝人蔡昌憲、果凍姐姐以及表演歌手欣樺琴聲到場演出。

風箏節還有「逐鹿英雄-平面風箏製作競賽」，優勝者能獨得高達1萬元的獎金，也有適合全家大小一起動手彩繪的DIY春聯風箏，歡迎民眾來大展創意，大顯身手。

許志宏說，靠海的鹿港，入秋後開始吹起的東北季風，為了防九降風先民運用智慧建造九曲巷，也是適合放風箏的季節，今年請到「亞洲國際風箏聯合會」偕同國內北中南近30位風箏達人來進行展演，並規畫一連串的體驗活動，要讓民眾體驗製作風箏及放飛風箏的樂趣，也希望藉由風箏節結合鹿港地區的景點，帶動小鎮「創新、創意、創生」，吸引更多國內外遊客前來鹿港做深度旅遊，體驗小鎮魅力。

當天民眾若在現場打卡按讚粉絲團即可獲得限量亞洲國際風箏聯合會方型小風箏一個，並提供親子風箏放飛體驗、風箏DIY等活動，還有精采的風箏秀登場。

首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空 ，當天若穿唐裝旗袍等放風箏打卡還送小禮物。記者林宛諭／攝影
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首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空。記者林宛諭／攝影
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首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空 ，當天若穿唐裝旗袍等放風箏打卡還送小禮物。記者林宛諭／攝影
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首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空 ，鹿港鎮長許志宏等人今天為鹿港風箏節暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
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首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空 ，鹿港鎮長許志宏等人今天為鹿港風箏節暖身宣傳，和大家一起 放風箏。記者林宛諭／攝影
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首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、...
首屆鹿港風箏節將於11月24日在鹿港鎮立體育場登場，包括有10樓高氣囊風箏 、 2樓高鹿港吉祥物小鹿鹿風箏 都將飛上鹿港天空 ，鹿港鎮長許志宏等人今天為鹿港風箏節暖身宣傳，和大家一起 放風箏。記者林宛諭／攝影
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