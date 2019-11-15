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遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，迎戰現任立委洪慈庸，但楊瓊瓔未辭去副市長職務，今天以副市長身分出席潭子區祥和路延伸接至豐原區鐮村路道路開闢工程完工啟用通車典禮，媒體詢問楊瓊瓔被質疑「濫用公務車」，楊瓊瓔說「不會啦，不會啦，我這麼守分的人怎麼會？」隨即轉身離去。

楊瓊瓔與洪慈庸昨晚在臉書隔空交戰，互控對方抹黑造謠，媒體詢問楊瓊瓔要不要說明？楊瓊瓔表示，「我是務實做事的人，所有相關問題昨已經在議會報告清楚，謝謝大家，非常感謝。」

國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，迎戰現任立委洪慈庸。記者余采瀅...
國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，迎戰現任立委洪慈庸。記者余采瀅／攝影
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國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，但楊未辭去副市長職務，今天以副...
國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，但楊未辭去副市長職務，今天以副市長身分出席潭子區祥和路延伸接至豐原區鐮村路道路開闢工程完工啟用通車典禮。記者余采瀅／攝影
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楊瓊瓔洪慈庸2020選舉台中市立委

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