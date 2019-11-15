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12強Live／扼腕！五局上王勝偉長打未判全壘打 1:1維持平手

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

一中商圈有多塞？ 違停機車停好停滿

2019-11-15 11:32聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市一中商圈人潮多，違規停車也多，民進黨議員賴佳微表示，一中商圈為停機車多，人行道被機車停滿，警方取締違停機車數量與交通罰款逐年增加，代表機車停車位不足，要求市府改進。台中市交通局表示，周邊機車格位、公車動線已趨近飽和，市府會盤點巷弄空間，並疏導到周邊停車。

一中商圈、夜市周邊有台灣體大、台中科大與台中一中，還有許多補習班聚集，年輕族群多，違規停放的機車也多。賴佳微說，平日尖峰時間，雙十路、三民路或育才街等機車格位停滿，人行道、路邊紅線違規停車也多。

賴佳微說，緊鄰一中商圈的育才派出所統計，一中商圈的違停機車取締數字逐年攀升，從106年1至10月7875件，107年同期9448件、108年同期破萬達到11259件。

議員表示，今年1到10月光機車違停的交通罰款就貢獻了670萬元，民眾檢舉機車違停的數量也攀升，106、107年1至10月檢舉件數只有1000多件，今年同期暴增到2230件，這些數據都代表一中商圈的停車空間不足。

交通局長葉昭甫說，一中商圈的消費型態，機車停車空間需求比汽車大，周邊停車格、公車路線規劃也達飽和，市府將再盤點周邊巷弄空間，尋找增設機車停車格位的空間。

葉昭甫說，一中商圈周邊的台中公園等地，入夜後停車空間仍多，距離一中商圈不行只要5分鐘，將引導民眾到周邊停車。

台中市一中商圈年輕人聚集，機車停車空間飽和，違停機車四處停放，人行道、路口紅線區...
台中市一中商圈年輕人聚集，機車停車空間飽和，違停機車四處停放，人行道、路口紅線區都被塞滿。圖／賴佳微議員提供
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台中市一中商圈年輕人聚集，機車停車空間飽和，民進黨議員賴佳微說，市府應檢討增加機...
台中市一中商圈年輕人聚集，機車停車空間飽和，民進黨議員賴佳微說，市府應檢討增加機車停車空間。圖／賴佳微議員提供
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