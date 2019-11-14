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台中表揚衛生保健績優志工團隊 台中榮總是最大贏家

2019-11-14 19:24聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市衛生保健績優志工暨團隊表揚大會今天登場，台中榮總是最大贏家，不但院內的志願服務工作隊拿下績優志工團隊獎，院內的志工陳筱云拿下特殊貢獻獎。63歲的陳筱云說，她是平凡的家庭主婦，孩子兒時開刀，萌生當志工想法，後因弟弟在87年一場意外事故往生器捐，她將悲傷化為服務的力量，擔任志工18年、超過1萬3千小時，致力推廣器捐，並投身急診室等服務行列，安撫病患家屬，「當志工可以幫助人家一點點，真的很快樂」。

由台中市衛生局舉辦的台中市保健績優志工暨團隊表揚大會，今天頒獎表揚績優志工團隊獎1隊、特殊貢獻獎1名，以及松馨、梅馨及蘭馨獎分別21、15及49名。

台中市副市長陳子敬說，特殊貢獻獎得主陳筱云為器捐者家屬，以大愛點亮他人的生命，讓愛得以延續，更多次參與山地原鄉及東南亞跨國義診，展現「施比受更有福」的精神。

衛生局長曾梓展說明，目前衛生局有82隊衛生保健志工，志工人數近6000人，107年台中市志工服務時數累積99萬1842小時。為榮耀每位辛苦的志工，這次表揚大會結合2020台灣燈會，打造心燈相傳志工榮耀大道，並且為得獎者設計燈會權杖，讓每位志工走在榮耀大道上感光榮。

台中榮總院長許惠恒說，台中榮總志願服務工作隊成立至今37年、588名志工，感謝志工隊長期服務病患與家屬，能夠拿下今年績優志工團隊獎，主要有幾項特質，包括服務普遍性，服務門診、急診以及住院，服務專業性，其中有很多志工具備醫療專長，並與社會資源相結合，包括南山人壽等企業志工結合，提供優質服務。

台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，院內志願服務工作隊拿下...
台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，院內志願服務工作隊拿下今年的績優志工團隊獎，由院長許惠恒（右二）代表領獎，院內志工陳筱云（中）拿下今年的特殊貢獻獎。記者趙容萱／攝影
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台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，台中榮總志工陳筱云拿下...
台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，台中榮總志工陳筱云拿下今年的特殊貢獻獎。記者趙容萱／攝影
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台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，台中榮總志願服務工作隊...
台中市今天表揚衛生保健績優志工暨團隊，台中榮總是最大贏家，台中榮總志願服務工作隊拿下今年的績優志工團隊獎。記者趙容萱／攝影
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