台中表揚衛生保健績優志工團隊 台中榮總是最大贏家

2019-11-14 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市衛生保健績優志工暨團隊表揚大會今天登場，台中榮總是最大贏家，不但院內的志願服務工作隊拿下績優志工團隊獎，院內的志工陳筱云拿下特殊貢獻獎。63歲的陳筱云說，她是平凡的家庭主婦，孩子兒時開刀，萌生當志工想法，後因弟弟在87年一場意外事故往生器捐，她將悲傷化為服務的力量，擔任志工18年、超過1萬3千小時，致力推廣器捐，並投身急診室等服務行列，安撫病患家屬，「當志工可以幫助人家一點點，真的很快樂」。

由台中市衛生局舉辦的台中市保健績優志工暨團隊表揚大會，今天頒獎表揚績優志工團隊獎1隊、特殊貢獻獎1名，以及松馨、梅馨及蘭馨獎分別21、15及49名。

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台中市副市長陳子敬說，特殊貢獻獎得主陳筱云為器捐者家屬，以大愛點亮他人的生命，讓愛得以延續，更多次參與山地原鄉及東南亞跨國義診，展現「施比受更有福」的精神。

衛生局長曾梓展說明，目前衛生局有82隊衛生保健志工，志工人數近6000人，107年台中市志工服務時數累積99萬1842小時。為榮耀每位辛苦的志工，這次表揚大會結合2020台灣燈會，打造心燈相傳志工榮耀大道，並且為得獎者設計燈會權杖，讓每位志工走在榮耀大道上感光榮。